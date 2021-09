Od 15 lat w TVN. Startuje nowy sezon talk-show "Kuba Wojewódzki". Kto w pierwszym programie?

Łukasz Szewczyk

• Powracają wtorki z Kubą Wojewódzkim w TVN

Od kilku sezonów wtorkowy wieczór to czas, kiedy on rozdaje karty. Nie inaczej będzie i tym razem. Wzbudzający największe kontrowersje dziennikarz w Polsce powraca uzbrojony w to, co w nim najlepsze - ostry jak brzytwa język i wyjątkowe poczucie humoru, które rozbroją prawie każdego. Tradycyjnie wśród śmiałków, którzy zasiądą na kanapie gospodarza, nie zabraknie idoli masowej widowni - gwiazd estrady, sceny, ekranu, sportu oraz celebrytów.Gośćmi pierwszego odcinka nowego sezonu będą: aktorka - Agnieszka Więdłocha, aktor - Cezary Żaka oraz aktor, piosenkarz, tekściarz, kompozytor i producent muzyczny - Mateusz Dopieralski szerzej znany jako Vito Bambino.