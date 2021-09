Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska prowadzącymi nowy program Polsatu "Farma"

Łukasz Szewczyk

• Uczestnicy nowego programu "Farma" nie wyjadą na rajską wyspę, zamieszkają na polskiej farmie z dala od cywilizacji. Świadomie porzucą swój nowoczesny styl życia i wyruszą ku wielkiej przygodzie, zamieszkując w wiejskim gospodarstwie, bez prądu, bieżącej wody i... internetu

• Towarzyszyć im będą - Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska, które poprowadzą nowe reality show Telewizji Polsat.

• Premiera wiosną 2022 roku

Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska prowadzącymi nowy program Telewizji Polsat "Farma" / Fot. Kala Kielbasinska

Z ponad tysiąca zgłoszeń do programu, które spłynęły z całego kraju w przeciągu kilku dni, wyłoniono kilkunastu uczestników. Każdy z nich jest pewny jednego - chce zamienić swoje dotychczasowe wygodne, miejskie życie na rzecz wiejskiego, na łonie natury. Tylko czy wyobrażenia będą zgodne z tym co czeka ich na farmie? A sielankowy odpoczynek w duchu slow-life nie zamieni się w pełen niedogodności pobyt, na który nie będą gotowi?Pobudki o świcie, opieka nad zwierzętami, zarzadzanie hektarami ziemi oraz obowiązki, z którymi wcześniej nie mieli styczności. Czyli powrót do korzeni i rolnicza codzienność! Aby przeżyć i wygrać program, mieszkańcy gospodarstwa będą musieli ze sobą współpracować, sprawdzić swój instynkt przetrwania oraz siłę charakteru. Między nimi zawiążą się niespodziewane sojusze, przyjaźnie a może nawet...miłość Dlatego widzowie programu mogą spodziewać się bezkompromisowych pojedynków i zaskakujących wyzwań. Co tydzień z farmą będzie musiał pożegnać się któryśz uczestników, a ostatecznie tylko jeden zdobędzie tytuł Super Farmera i 100 tysięcy złotych!W przygodę pełną wyzwań, wyruszą z uczestnikami Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska, które od pierwszego dnia będą starały się wspierać "farmerów" w ich drodze do tytułu Super Farmera,Marcelina Zawadzka to jedna zw znanych prezenterek telewizyjnych. Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę, która jest jej pasją. Popularność zyskała zwyciężając w konkursie Miss Polonia w 2011 roku. Jej uroda, talent i charyzma wielokrotnie zostały docenione przez widzów, dzięki którym otrzymała m.in. prestiżową statuetkę Telekamery w kategorii "nadzieja telewizji". Na Instagramie codziennie obserwuje ją ponad 600 tysięcy fanów! Jest inspiracją dla wielu kobiet, ponieważ spełnia marzenia, a jednocześnie pozostaje wierna sobie. W wolnych chwilach lubi wyjeżdżać z Warszawy i być blisko natury. Wakacje często spędza z rodziną w Borach Tucholskich, gdzie zbiera grzyby, łowi ryby i szuka harmonii. Kocha również adrenalinę i sport. Jest miłośniczką motoryzacji. Wielokrotnie podczas rajdów udowodniła sobie i innym, że potrafi sprostać wszelkim wyzwaniom.Ilona Krawczyńska czyli połowa duetu sióstr ADiHD. Nagradzana Influencerka, która z sukcesem podbija Internet. Swoje powołanie do pracy w mediach, odkryła jeszcze na studiach. Dziś w pełni realizuje się jako prezenterka telewizyjna oraz konferansjerka. Szersza publiczność pamięta ją z 2014 roku, kiedy została finalistką Miss Polski. Ten moment był dla niej przełomowy i zapoczątkował wiele zawodowych i prywatnych sytuacji, które doprowadziły ją do punktu, w którym jest dziś. Kocha życie i spełnia swoje marzenia. Jej pasja to taniec, motocykle, nurkowanie, snowboard, makijaż oraz obcowanie z naturą. Zanim zamieszkała w dużym mieście, dorastała w miejscu, gdzie mogła rozkoszować się przyrodą. A znaczna część jej dzieciństwa polegała na uwielbianej przez nią pomocy dziadkowi m.in. przy zadaniach gospodarskich takich jak praca w polu czy przy pasiece. Dzięki temu, dziś, z radością wraca w rodzinne strony, a każda możliwość podróży - mniejszej bądź większej - jest dla niej spełnieniem marzeń.Emisja programu na wiosnę 2022 w Telewizji Polsat.Producentem wykonawczym programu jest Constantin Entertainment Polska.