Portal "Dzień dobry TVN" w nowej odsłonie

Łukasz Szewczyk

• Nowa odsłona serwisu dziendobry.tvn.pl

Serwis dla kobiet dziendobry.tvn.pl (TVN Grupa Discovery) skupia wokół siebie już ponad 5 milionów użytkowników, a liczba ta rośnie z miesiąca na miesiąc. W sierpniu to rekordowy wynik 5,2 miliona realnych użytkowników. Aby sprostać wymaganiom coraz większej grupy odbiorców, w pierwszych dniach września cały serwis zyskał nową szatę graficzną i układ treści.- mówi Anna Gumkowska, dyrektor działu news i lifestyle w TVN Grupa Discovery.W odświeżonym serwisie użytkownik z łatwością znajdzie porady, inspiracje, wywiady, a także fragmenty telewizyjnego programu "Dzień Dobry TVN". Nowa odsłona dziendobry.tvn.pl to również lepsza ekspozycja autorskich materiałów redakcji internetowej, zebranych w cykle dostępne tylko online jak "Siła jest kobietą", "Moda na spacer" czy "Inspirujące kobiety" (realizowane we współpracy z TVN Style).- mów Aleksandra Pietrzak-Przeorska, redaktor naczelna serwisów lifestyle w TVN Grupa Discovery.W nowym serwisie pojawiły się również nowe sekcje tematyczne, np. cieszące się ogromną popularnością przepisy kulinarne gości gotujących na żywo w studiu "Dzień Dobry TVN". Nie brakuje też mody i urody, lifestyle'owych newsów, horoskopów i zawsze aktualnej prognozy pogody.