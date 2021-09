Mistrzostwa Europy FIBA w koszykówce 3x3 na żywo w Playerze i Eurosporcie 2

Łukasz Szewczyk

• Discovery pozyskało w Polsce prawa do rozpoczynających się w piątek mistrzostw Europy FIBA w koszykówce 3x3.

• W Eurosporcie w Playerze fani koszykówki będą mogli obejrzeć każde spotkanie turnieju kobiet i mężczyzn.

• Decydujące mecze oraz konkurs wsadów pokaże również Eurosport 2.

Koszykówka 3x3 była jedną z najbardziej widowiskowych dyscyplin podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 i wzbudziła duże zainteresowanie widzów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom Discovery pokaże mistrzostwa Europy, w których reprezentacja Polski mężczyzn będzie jednym z faworytów. Turniej zostanie rozegrany od piątku do niedzieli w paryskich ogrodach Trocadero z widokiem na jeden z symboli stolicy Francji - Wieżę Eiffla. To właśnie w Paryżu w 2024 roku rozegrane zostaną kolejne igrzyska, na których kibice będą podziwiać koszykówkę 3x3, a każdy ich moment dostępny będzie na platformach Discovery.Od piątku do niedzieli (10-12 września 2021 roku) w Eurosporcie w Playerze dostępne będą na żywo i na żądanie wszystkie mecze rozgrywek kobiet i mężczyzn. Turniej męski będzie w całości komentowany przez Radosława Spiaka i Mirosława Noculaka. Od fazy półfinałowej, w niedzielę, spotkania kobiet i mężczyzn będą również transmitowane w Eurosporcie 2 z komentarzem wspomnianego duetu.W turnieju męskim wystąpi między innymi reprezentacja Polski. Biało-czerwoni zagrają w grupie B - w piątek o 20:40 zmierzą się ze Słoweńcami, a o 22:40 z Estończykami.