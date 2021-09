Futsal Ekstraklasa na platformie WP Pilot

Łukasz Szewczyk

• WP Pilot poszerza swoją ofertę sportową

• Od sezonu 2021/22 ponad 200 transmisji meczów STATSCORE Futsal Ekstraklasy będzie można obejrzeć na platformie WP Pilot.

Ekstraklasa Futsalu jest najwyższą w hierarchii klasą ligowych rozgrywek tej dyscypliny w Polsce. Triumfator, który pokona pozostałe 15 drużyn zostaje Mistrzem Polski, zaś najsłabsze drużyny spadają do I ligi. WP Pilot będzie jedyną platformą, na której będzie można obejrzeć wszystkie 210 spotkań STATSCORE Futsal Ekstraklasy transmitowanych w internecie. Transmisje będą realizowane w weekendy, w jakości HD, na dedykowanych kanałach w ramach WP Pilota. Rozgrywki potrwają do końca maja 2022.- podkreśla Marcin Malicki, szef WP Pilota.- dodaje Maciej Karczyński, Prezes Futsal Ekstraklasa.WP Pilot to platforma do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie ponad 100 kanałów telewizyjnych. W ofercie WP Pilot dostępne są stacje ogólnotematyczne, informacyjne, filmowe, sportowe oraz te, dedykowane najmłodszym. Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay. WP Pilot posiada również aplikacje dedykowane na telewizory LG Smart TV i Samsung Smart TV oraz na platformę Android TV. Zgodnie z badaniem Gemius/PBI w lipcu 2021 roku z WP Pilot korzystało 2 miliony Polaków.