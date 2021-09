Łukasz Szewczyk

Kontrowersyjna jesień w Discovery Life. "Mój mąż jest w ciąży", "Miłość, szok i pożądanie",

• Kanał Discovery Life nie obawia się kontrowersyjnych ani trudnych tematów

• Jesienią stacja stawia na programy dotyczące zdrowia, relacji oraz problemów współczesnego świata.

Fot. materiały prasowe

We wrześniu zadebiutuje program "Miłość wagi ciężkiej", w którym poznamy pary o skrajnie różnych sylwetkach. Widok przystojnego mężczyzny z puszystą kobietą wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Jak radzą sobie z tym zakochani? Trzy pary opowiedzą nam o swoich związkach, o tym jak na ich relacje patrzy rodzina, przyjaciele i otoczenie. Okazuje się, że choć uczucie, którym się darzą, jest szczere i prawdziwe, codzienne życie wystawia je na bardzo trudną próbę. Czy miłość w takich związkach jest na tyle silna, aby pokonać wszelkie przeciwności?



We wrześniu zadebiutuje program "Miłość wagi ciężkiej", w którym poznamy pary o skrajnie różnych sylwetkach. Widok przystojnego mężczyzny z puszystą kobietą wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Jak radzą sobie z tym zakochani? Trzy pary opowiedzą nam o swoich związkach, o tym jak na ich relacje patrzy rodzina, przyjaciele i otoczenie. Okazuje się, że choć uczucie, którym się darzą, jest szczere i prawdziwe, codzienne życie wystawia je na bardzo trudną próbę. Czy miłość w takich związkach jest na tyle silna, aby pokonać wszelkie przeciwności?



Kolejną październikową propozycją będzie program "Moje koszmarne stopy", w którym pacjenci cierpiący na bolesne, niekiedy wstydliwe choroby stóp zostaną poddani zabiegom i operacjom chirurgicznym odmieniającym ich dotychczasowe życie. Specjaliści - dr Brad Schaeffer i dr Ebonie Vincent, którzy podczas swojej wieloletniej praktyki lekarskiej zetknęli się z niezliczoną ilością schorzeń, zajmą się zarówno defektami kosmetycznymi, uciążliwymi infekcjami grzybicznymi, jak i poważnymi chorobami zagrażającymi zdrowiu. Czy specjaliści będą w stanie pomóc swoim pacjentom "stanąć na nogi"?



Jesienią nie może również zabraknąć czwartkowego pasma dokumentalnego. Co tydzień widzowie Discovery Life obejrzą ciekawe historie oraz poznają niezwykle inspirujących bohaterów. W produkcji "Szybko utyć - szybko zrzucić" dziennikarka Katie Hopkins, znana z kontrowersyjnych poglądów na temat otyłości, podda się eksperymentowi, chcąc udowodnić swoje racje. Na początek przybierze na wadze, by doświadczyć życia z nadliczbowymi kilogramami, a następnie rozpocznie dietę i je zrzuci. Wszystko po to, aby dowieść, że jedząc mniej i ruszając się więcej, jesteśmy w stanie wygrać z nadwagą. Kolejnym tytułem w cyklu będzie dokument "Szpieguję swoje dziecko", który pokaże, jak łatwo manipulować dziećmi i jakie pułapki czyhają na nie w Internecie. Dwie pary rodziców rozpoczną współpracę ze specjalistami i odkryją jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą, wydawałoby się niewinne, zachowanie ich córek w mediach społecznościowych. Natomiast w produkcji "Mój mąż jest w ciąży", poznamy dwie pary, w których transpłciowi mężczyźni zaszli w ciążę. Z jakimi przeszkodami muszą się mierzyć partnerzy w sytuacji, gdy osobą noszącą i rodzącą dziecko jest przyszły tata?