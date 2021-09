Kuba Wojewódzki ogłosza koniec swojego programu w TVN i przenosi się do internetu

Łukasz Szewczyk

• Kuba Wojewódzki zapowiedział koniec swojego talk-show w TVN

• Kontrowersyjny showman nie znika z wizji. Zapowiada, że jego programy będzie można oglądać w internecie

W miniony wtorek na antenie TVN zadebiutował nowy sezon popularnego talk-show "Kuba Wojewódzki. W pierwszym odcinku nowego sezonu kontrowersyjny showam świętował jubileusz 15-lecia obecności TVN oraz 20 lat pracy w telewizji (przed przejściem do TVN swój talk-show prowadził w Polsacie). Teraz ogłosił niespodziewany koniec swojego talk-show "Kuba Wojewódzki" na antenie TVN.- napisał na Insagramie showman.Nie oznacza to jednak, że dziennikarz znika z wizji. Wiele wskazuje na to, że od 2022 roku jego programy będzie można oglądać w internecie.- zaprosił Wojewódzki.Nie wiadomo jednak czy chodzi o należący do Grupy TVN Discovery Player.pl, gdzie dziennikarz już miał specjalne odcinki swojego programu tylko online. To oznaczałoby, że showman nie żegna się z Grupą TVN, a jedynie zmieni się forma współpraca, programy będą miały swoją premierę w internecie. Czy też w grę wchodzą zagraniczne platformy, takie jak Netflix bądź startujący w Polsce w 2022 roku serwis HBO Max, który w swojej ofercie ma amerykańskie talk-show.Warto zauważyć, że we wtorek Wojewódzki był gościem "Dzień dobry TVN". Showman do tej pory nie promował swojego programu w śniadaniówce TVN. Tym razem zrobił wyjątek, a jego wizyta odbiła się dużym echem w mediach plotkarskich, bo showman ostro krytykował inne gwiazdy TVN. Jak donoszą media, po tych wypowiedziach Wojewódzki miał zostać wezwany do dyrektora programowego TVN. Niewykluczone, że wizyta w programie miała być pretekstem do głośnego zakończenia współpracy z telewizją na rzecz coraz popularniejszych (i odważniejszych w treściach) zagranicznych platform streamingowych.TVN na razie nie komentuje sprawy.