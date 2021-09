Eleven Sports 1 w jakości 4K na platformie Canal+

Łukasz Szewczyk

• Canal+ rozszerza ofertę treści dostępnych w 4K włączając do oferty kanał Eleven Sports 1 4K

• Do końca listopada 2021 roku abonenci Canal+ mogą oglądać transmitowane tam treści bez dodatkowych opłat w ramach tzw. "otwartego okna".

Eleven Sports 1 4K to kanał sportowy pokazujący piłkę nożną z najwyższej półki oraz sporty motorowe. Relacjonuje na żywo rozgrywki czołowych lig europejskich: hiszpańskiej LaLiga Santander, włoskiej Serie A TIM i francuskiej Ligue 1 Uber Eats. Grają w nich najpopularniejsze kluby i największe gwiazdy. W Eleven Sports 1 4K można oglądać również wyścigi prestiżowej Formula 1. Kanał nadaje 24h na dobę z polskim komentarzem.Kanał Eleven Sports 1 4K będzie dostępny dla abonentów posiadających dekoder 4K UltraBox+ lub moduł CAM 4K oraz w pakietach zawierających paczkę kanałów Eleven Sports, w tym m.in. w paczce Sport, w której znalazło się 12 kanałów premium Canal+, kanały Eleven Sports i Polsat Sports Premium. Paczka Sport jest oferowana razem z jednym z czterech pakietów telewizyjnych zróżnicowanych pod względem liczby kanałów. Ceny paczki Sportzaczynają się już 50 zł miesięcznie (dla pakietu Entry+ Sport z ofertą 63 kanałów).Klienci wybierający paczkę Sport zyskają dostęp do transmisji rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, Ligue 1 Uber Eats, Serie A, NBA, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej, Formuły 1, turniejów cyklu WTA Tour oraz meczów Ligi Mistrzów UEFA na kanałach Polsat Sport Premium.Eleven Sports 1 4K to kolejny obok Canal+ 4K UHD, NASA TV UHD oraz Museum 4K kanał dostępny dla abonentów Canal+ w najwyższej jakości obrazu.