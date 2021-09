Jesienne premiery Food Network

Łukasz Szewczyk

• Tej jesieni kanał Food Network to przede wszystkim oryginalne, inspirujące przepisy, wyjątkowe miejsca na kulinarnej mapie świata, ale też charyzmatyczni kucharze i ich zacięta rywalizacja w tworzeniu zaskakujących i wyjątkowych dań

W programieznani i lubiani szefowie kuchni dostaną się w krzyżowy ogień pytań, a ich odpowiedzią będą... przygotowane własnoręcznie potrawy. Co byś ugotował, gdyby nie liczyły się kalorie? Jakie danie zrobiłbyś dla swojego największego idola? Gdybyś znalazł się na bezludnej wyspie i mógł przyrządzić tylko jeden posiłek, co by to było? Jaka jest najbardziej dekadencka i dziwaczna potrawa, którą chciałbyś kiedyś przygotować? Zaskoczeni mistrzowie kulinarni, w odpowiedzi zaserwują m.in. kanapkę z lukrowanych pączków ze smażonym kurczakiem i serem, pyszne babeczki z klopsem, pudding obwarzankowy z karmelem i serkiem mascarpone, oszałamiające pikantne naleśniki z szarpaną wieprzowiną czy koktajl mleczny z rumem ananasowym. Brzmi zwariowanie i pysznie, prawda? W trakcie przyrządzania dań szefowie kuchni podzielą się z widzami swoimi kulinarnymi patentami oraz opowiedzą anegdoty związane z pracą w kuchni.Kolejną propozycją jest program. W nowym sezonie formatu uwielbianego przez widzów Casey Webb - miłośnik jedzenia - znów wyruszy w podróż po Stanach Zjednoczonych w poszukiwaniu najsmaczniejszych i... największych dań. Zmierzy się z prawie dwukilogramową kanapką w Minneapolis, czterolitrowym deserem lodowym w Nowym Orleanie, a w Worcester z żeberkami marynowanymi w ognistym sosie BBQ, ostrym na milion jednostek Scoville'a. Czy będzie w stanie zjeść całą porcję? Kto zwycięży tę bitwę: człowiek czy jedzenie?Jesienią obejrzymy również zmagania utalentowanych kucharzy w nowym sezonie. I tym razem wyścig alejkami działu spożywczego zakończy się stworzeniem nieszablonowych dań. Szefowie kuchni zmierzą się z wieloma wyzwaniami! Co przyrządzą, gdy okaże się, że wszystkie składniki z listy zakupów są nagle niedostępne i należy szybko zmienić swoją koncepcję potrawy i improwizować? Na jaki pomysł wpadną, otrzymując zadanie przygotowania eleganckiej przekąski i tylko 10 dolarów na zakup składników? Jakie danie stworzą, gdy zostaną dobrani w pary, a efektem ich współpracy będzie musiała być potrawa łącząca kuchnie regionów, z których pochodzą? Jedno jest pewne - prowadzący program, Guy Fieri, nie da im taryfy ulgowej.a antenie pojawi się nowy sezon programu. Tym razem w rolę prowadzącego wcieli się szef kuchni ormiańskiego pochodzenia Misha Sukyas. Wyruszy on w rajd po najdalszych zakątkach Włoch, w poszukiwaniu barów i restauracji dla kierowców ciężarówek. Trafi do miejsc, o których krążą legendy i gdzie można smacznie, tanio, a przede wszystkim treściwie zjeść.Natomiast w jesienne i chłodne wieczory, gdy widzowie zatęsknią za rozgrzewającym, domowym jedzeniem, zaprosimy do obejrzenia programu. Prowadząca, rodowita Włoszka - Bernadetta Rossi, po raz kolejny otworzy drzwi swego rodzinnego domu, gdzie na podstawie przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie pokaże jak przyrządzić smaczne, proste dania. Matczynym okiem dobierze produkty tak, by było zdrowo, pysznie i pożywnie. To będzie wspaniała uczta dla miłośników prawdziwej włoskiej kuchni