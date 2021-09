Rozrywkowa jesień z TVP Rozrywka

Łukasz Szewczyk

• Jesień w TVP Rozrywka

Jesienią na antenę TVP Rozrywka wracają premierowe odcinki popularnych programów.(czwartki, godz. 22.30, od 9 września) to cykliczny program poświęcony twórcom związanym z szeroko pojętą komedią. Mirosław Gancarz, członek legendarnego kabaretu "Potem", przeprowadza wywiady ze swoimi gośćmi, odkrywając wiele nieznanych faktów i ciekawostek związanych z ich pracą w przemyśle rozrywkowym.W serii(niedziela, godz. 13.20, od 12 września) Andrzej Kruszewicz przybliża widzom świat zwierząt. W programie z dowcipem i swadą komentuje zwierzęcą naturę, odkrywa tajemnice fauny i dzieli obserwacjami. Widzowie towarzyszą prowadzącemu podczas wizyt warszawskim ogrodzie zoologicznym oraz w wyprawach na tereny zamieszkiwane przez poszczególne gatunki.(niedziela, godz. 11.50, od 12 września) powraca w nowej formule. Kolejne odcinki cyklu dedykowane będą wybitnym, nieżyjącym polskim artystom. Tradycyjnie ważną rolę odgrywać będą unikatowe, telewizyjne archiwalia. W programie pojawią się bliscy i współpracownicy bohaterów odcinka, dziennikarze muzyczni i eksperci. Nie zabraknie emocji, wspomnień, wzruszeń i anegdot. Jedna z premierowych odsłon nowej serii programu poświęcona będzie znakomitemu kompozytorowi, Krzysztofowi Klenczonowi.W ramówce nie zabraknie także takich tytułów jak: "Kabaretowa Mapa Polski", "The Voice of Poland", "Kabaret. Super Show Dwójki", "Szansa na sukces. Opole 2022", "Rolnik szuka żony" czy "You Can Dance - Nowa Generacja". W jesiennej ramówce na antenie także popularne teleturnieje -"Va Banque", "Postaw na milion", "Koło Fortuny", "Familiada", "Gra słów. Krzyżówka" i "Jeden z dziesięciu".