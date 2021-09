Jesienne nowości TLC.

Łukasz Szewczyk

• Dużo emocji jesienią na antenie TLC

• W nowym sezonie stacja skupi się na nietypowych związkach i szeroko pojętych relacjach, rodzicielstwie ekstremalnym, a także kibicowanuy tym, którzy zdecydowali się walczyć z uprzykrzającymi życie chorobami

"Wiza na miłość: Darcey i Stacey" / Fot. materiały prasowe

Już w październiku na antenie TLC zadebiutuje program, który śledzi losy pięciu par. Niestety, w każdym z tym związków jedno z partnerów jest tak silnie związane ze swoją byłą miłością, że stanowi ona w dużej mierze część codziennego życia. Widzowie będą obserwować jak zakochani radzą sobie w tych niewygodnych i niezręcznych trójkątach. Poznają Jerry'ego i Kayenee, którzy decydują się na wspólne zamieszkanie. Jednak w lokum mężczyzny są już lokatorzy: jego była żona z dziećmi... Zobaczą też historię Lisy i Jimmy'ego. Para rozwiodła się 21 lat temu, ale ciągle łączy ich wspólny biznes. Jak na ich codzienne spotkania reagują nowi partnerzy? Będą też obserwować rozwój relacji Caroline, która związała się ze swoim najlepszym przyjacielem, do niedawna zdeklarowanym gejem... Czy miłość z lat minionych może mieć wpływ na przyszłość nowego związku?Również w październiku premiera nowego sezonu programu. Bohaterami serii są Kim i Barry Plath, wychowujący dziewięcioro dzieci na 20-hektarowej farmie w stanie Georgia. Ta ogromna przestrzeń pozwala rodzinie na odizolowanie się od współczesnego świata, a wszystko po to, by chronić najmłodszych jej członków przed pokusami oraz zaszczepić tradycyjne wartości i przekonania. W jesiennych odcinkach widzowie zobaczą, jak rodzice radzą sobie z buntem swoich pociech. Dzieci kwestionują bowiem narzucony styl życia, chcą poznawać świat i doświadczać go tak, jak ich rówieśnicy. Kłótnie wybuchają niemal codziennie, a atmosfera w domu staje się tak gęsta, że można kroić ją nożem. Czy Kim i Barry będą w stanie utrzymać status quo, czy jednak poluzują swoje surowe zasady?Kolejną propozycją będzie nowy sezon. Już we wrześniu widzowie ponownie spotkają się z bliźniczkami Silva. Świeżo upieczona mężatka Stacey i szczęśliwa narzeczona Darcey, po burzliwym roku pełnym zmian, planują skupić się na swoich związkach. Stacey pragnie zostać mamą, jednak jej wiek i niechęć męża Floriana do metody in vitro komplikują sprawę. Darcey natomiast, po serii niepokojących rewelacji na temat jej partnera, zaczyna wątpić w prawdziwość jego uczuć. Aby ochłonąć i nabrać dystansu, bliźniaczki decydują się na wyjazd do Turcji, do tamtejszej kliniki medycyny estetycznej. Czy podróż da im czas do namysłu i przyniesie odpowiedzi na nurtujące je pytania?Również we wrześniu kolejna seria, a w niej nowe miłosne trójkąty, w których dwie kobiety rywalizują o uczucie i uwagę jednego mężczyzny. Do czego jest w stanie posunąć się nadopiekuńcza matka, aby mieć syna tylko dla siebie? Jakich sztuczek użyje zakochana dziewczyna, by zatrzymać swego mężczyznę? Jedno jest pewne: posypią się iskry, a walka będzie zacięta! W tej batalii żadna ze stron nie odpuści! Przyszła żona kontra przyszła teściowa - która wygra ten pojedynek?Natomiast w listopadzie kanał zaprosi do obejrzenia najnowszego sezonu. To będzie już kolejne spotkanie z Amy i Tammy Slaton, chorobliwie otyłymi siostrami. Mimo tuszy, kobiety zadziwiają swoją pogodą ducha, odnoszą też sukcesy, prowadząc popularny kanał na YouTube. W nowych odcinkach widzowie zobaczą, jak Amy radzi sobie jako świeżo upieczona mama oraz jak zawirowania w życiu prywatnym wpłyną na Tammy. Przekonają się też, że siostry zawsze mogą na siebie liczyć i że łączy je prawdziwa oraz silna rodzinna więź