Napady na mężczyzn, zbrodnia na planie filmowych. Nowy sezon "Ojca Mateusza" w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Jedynka rozpoczyna emisję nowego sezonu "Ojciec Mateusz"

Kolejny sezon "Ojca Mateusza" rozpocznie się od zbrodni na planie filmowym. Statystujący w filmie policjanci z posterunku inspektora Możejki (Piotr Polk) muszą rozpocząć śledztwo w sprawie, do której scenariusz napisało życie. Bohaterowie serialu spróbują wyjaśnić serię tajemniczych napadów na mężczyzn, a tropy doprowadzą ich do jednego z portali randkowych.Sandomierz zaleją ciasteczka Mateuszki, babcia Lucyna (Aleksandra Górska) i Natalia (Kinga Preis), jak co roku będą prześcigać się w domniemaniach, co ksiądz Mateusz (Artur Żmijewski) chciałby dostać na urodziny, serce Paruzela zabije mocniej podczas nieoczekiwanego spotkania w lesie, natomiast anonimowy list poważnie wstrząśnie związkiem aspirant Kobylickiej (Edyta Olszówka) i dr. Schillera (Jakub Wesołowski).