Żeglarze na start. W weekend w Sportklubie kolejna runda SailGP

• Po emocjonujących wyścigach w Aarhus w najbliższy weekend czołowi żeglarze świata znów staną na starcie SailGP.

• Tym razem walczyć będą o punkty we francuskim Saint-Tropez.

• Oba dni rywalizacji na żywo wyłącznie w Sportklubie

We francuskim, urokliwym miasteczku położonym u brzegów Morza Śródziemnego, odbędzie się już piąta runda bieżącego sezonu. Na razie na czele klasyfikacji generalnej znajdują się Australijczycy, którzy po dwóch zwycięstwach z rzędu najpierw dogonili Brytyjczyków, a następnie wyprzedzili ich i obecnie mają nad nimi dwa punkty przewagi. Na najniższym stopniu podium plasują się na razie Japończycy, którzy w przekroju całego sezonu prezentują bardzo solidną formę.Australijczycy wybornie zaprezentowali się w dwóch poprzednich rundach. Najpierw wygrali w Plymouth, a następnie nie dali rywalom szans w Aarhus. U wybrzeży Danii w finale zdystansowali Japończyków i Brytyjczyków, a w Anglii w pokonanym polu zostawili Francuzów i Amerykanów. W Saint-Tropez żeglarze z dalekiej Australii będą chcieli kontynuować zwycięską serię, szyki spróbuje jednak pokrzyżować im każda z siedmiu pozostałych załóg.Przed własną publicznością z jak najlepszej strony będą chcieli zaprezentować się Francuzi, którzy w bieżącym sezonie są bardzo chimeryczni - raz potrafią awansować do finału i walczyć w nim o wygraną do ostatnich metrów, innym razem, jak ostatnio w Aarhus, nie umieją z kolei przebić się na podium żadnego z wyścigów. U wybrzeży Danii przegranych było zresztą więcej, a na miano najbardziej rozczarowanych zasłużyli gospodarze, którzy triumfowali w otwierającym zmagania wyścigu, w żadnym kolejnym nie wspięli się jednak na podium i nie zdołali na własnych wodach awansować po raz pierwszy w historii do finału SailGP.Jeśli jednak zawiedzeni są Duńczycy to jak mają czuć się reprezentanci Nowej Zelandii, którzy w żadnej z czterech tegorocznych rund również nie zdołali przebić się do finałowej rywalizacji? Po czterech rundach zajmują oni przedostatnie miejsce w klasyfikacji generalnej z iluzorycznymi szansami na awans do finału cyklu.Poza zawodami w Saint-Tropez w bieżącym sezonie rozegrane zostaną jeszcze trzy rundy - w październiku w Kadyksie, w grudniu w Sydney oraz w marcu w San Francisco. Wszystkie na żywo w Sportklubie.Plany transmisyjne Sportklubu z SailGP w Saint-Tropez:1. dzień, sobota 11 września, godz. 13:30 (na żywo)2. dzień, niedziela 12 września, godz. 13:30 (na żywo)