2 Liga żużlowa. Jazda o finał w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Ponownie będzie gorąco i bez hamulców.

• Już w najbliższy weekend poznamy dwa zespoły, które zmierzą się w finale play-off 2. Ligi żużlowej. Bezsprzecznymi faworytami są drużyny z Landshut i Opola.

Pierwsze mecze półfinałów play-off mogły zaskoczyć. W Bawarii Diabły z Landshut nadzwyczaj lekko, łatwo i przyjemnie rozprawiły się z rawickimi Niedźwiadkami. Wygrana 60:30 daje niemieckiej drużynie duży spokój przed rewanżowym spotkaniem. -- mówi Kai Huckenbeck.Jeden z liderów Devils razem z rodakiem Martinem Smolinskim, a przede wszystkim z Francuzem Dimitrim Berge trzymają w tym sezonie równy poziom i stanowią o sile niemieckiej drużyny. Solidna druga linia oraz juniorski brylant w postaci Noricka Bloedrona tworzą niezwykłe zestawienie, mając realne szanse na awans do eWinner 1. Ligi.- zaznacza trener Metaliki Recycling Kolejarza Roman Jankowski. Żeby znaleźć się w finale żużlowcy z Rawicza musieliby zdobyć w sobotnim spotkaniu 60 punktów podczas gdy gościom z Bawarii wystarczy wywalczyć 31.Ciekawa rywalizacja zapowiada się w niedzielę. Na stadion najlepszej w sezonie zasadniczym drużyny z Opola przyjedzie Lokomotiv, który ma młody, ambitny i nieobliczalny zespół. W pierwszym spotkaniu na własnym torze żużlowcy z Daugavpils wprawdzie przegrali 43:47, ale w rewanżu obiecują walkę do ostatnich metrów każdego wyścigu.- twierdzi trener Łotyszy Nikołaj Kokin.W ekipie Kolejarza nastroje dobre, choć mecz w Daugavpils wcale łatwy nie był. Zwycięstwo opolanom uratował duet Mateuszów startujących na zasadach gościa: Świdnicki i Tonder. Ten pierwszy startuje w tym roku w barwach Kolejarza regularnie, a drugi został wypożyczony z Falubazu Zielona Góra w ostatniej chwili przed zmianą przepisów.- podkreśla menedżer opolan Piotr Mikołajczak.Plan transmisji:Sobota (11 września):• godz. 15:00 - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - Trans MF Landshut DevilsNiedziela (12 września):• godz. 11:45 - OK Bedmet Kolejarz Opole - SK Lokomotiv Dau-gavpilsWtorek (14 września):• godz. 21:00 - Magazyn 2. Ligi Żużlowej