"Wysokie Obcasy" w nowej oprawie graficznej i z premierowymi formatami

"Wysokie Obcasy" w nowej odsłonie (okładka 11.02.2021)

Kultura w "Wysokich Obcasach" / Fot. materiały prasowe

Zachwyt Tygodnia w Wysokich Obcasach / Fot. materiały prasowe

- opowiada o zmianach Aleksandra Klich, dziennikarka i redaktorka naczelna tygodnika "Wysokie Obcasy" oraz miesięcznika "Wysokie Obcasy Extra".Oprawę graficzną magazynu stworzył Jacek Utko - twórca szat graficznych gazet z całego świata, którego projekty pięciokrotnie zdobyły World's Best Designed Newspaper i trzykrotnie otrzymały nagrodę European Newspaper of the Year.- wyjaśnia autor zmian graficznych Jacek Utko.Nową szatę graficzną otrzymały znane i wysoko oceniane przez czytelniczki magazynu formaty - reportaże, wywiady oraz artykuły z cykli: "Być rodzicem", "Nieustraszona w pracy", "Męska końcówka", "Czułość i Wolność", a także stałe rubryki: Ogrody, Uroda, Zdrowie i Kuchnia."Wysokie Obcasy" zaproponują również czytelniczkom premierowe formaty oraz cykle. Obok tradycyjnych dla tygodnika, obszernych wywiadów i reportaży, na łamach magazynu pojawią się mniejsze formy, m.in. recenzje filmów, seriali, książek i płyt, a także autorskie rubryki - wiersz tygodnia wybierany przez Dorotę Wodecką, rysunki znanych polskich autorek, m.in. Katarzyny Babis oraz Marty Frej, które stanowić będą komentarz do wydarzeń w Polsce i na świecie.Nowym formatem, otwierającym każdy numer magazynu będzie "Zachwyt tygodnia", w którym znane kobiety wyrażą podziw dla działań, osiągnięć oraz sukcesów innych kobiet. W najbliższą sobotę, 11 września br. aktorka Aleksandra Popławska zachwyci się Kaliną Czwarnóg z Fundacji Ocalenie, niosącą pomoc uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej.Na okładce najnowszego numeru "Wysokich Obcasów" (11 września 2021 roku) pojawi się Britney Spears, o której tragedii zniewolenia pisze Katarzyna Seiler. W wydaniu znaleźć będzie można także m.in. reportaż o wyzwalających się seksualnie Polkach oraz inspirujące wywiady: z Martą Nowak z ASZdziennika, Anną Adamowicz - jedną z najmłodszych polskich poetek, laureatką tegorocznej nagrody im. Wisławy Szymborskiej, aktorem Leszkiem Lichotą o wyprowadzce w Beskid Niski oraz aktorką Aleksandrą Hamkało o jej pasjach ogrodniczych.Sobotni numer "Gazety Wyborczej" z weekendowymi magazynami, w tym nowymi "Wysokimi Obcasami" dostępny będzie w punktach sprzedaży prasy 11 września br. w cenie 7,99 zł. Wydanie wspiera kampania promocyjna w radiu (radiostacje Agory), internecie (Wybocza.pl, Wysokieobcasy.pl), social mediach (Instagram, Facebook) oraz autopromocja na łamach "Gazety Wyborczej", "Wysokich Obcasów" oraz "Wysokich Obcasów Extra". Działania przygotował zespół promocji "Gazety Wyborczej" i "Wysokich Obcasów".