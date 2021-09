"WTC. Rykoszet". Nowy podcast Magdaleny Rigamonti na platformie TOK FM

Łukasz Szewczyk

• Z okazji 20. rocznicy ataku na WTC redakcja TOK FM przygotowała nowy podcast Magdaleny Rigamonti.

• Będzie to cykl sześciu rozmów pod hasłem "WTC. Rykoszet", poświęconych wydarzeniom z 11 września 2001 r. i ich konsekwencjom.

Podcast "WTC. Rykoszet" to cykl sześciu rozmów Magdaleny Rigamonti, pokazujących z różnych perspektyw atak na WTC 11 września 2001 r. i jego konsekwencje. Niektóre z nich nawet po 20 latach wciąż są odczuwalne i rykoszetem wpływają na życie wielu ludzi. Seria przedstawia również wydarzenia sprzed dwóch dekad z osobistego punktu widzenia tych, którzy albo byli i widzieli atak, albo sami zostali poszkodowani i do dziś walczą ze skutkami tej sytuacji.Wśród rozmówców Magdaleny Rigamonti są: polski robotnik, pracujący przy rozbiórce sięgających 14. piętra ruin WTC, który od 20 lat zmaga się nie tylko z PSTD, a także z chorobami fizycznymi wywołanymi pracą na miejscu po ataku; prawnik walczący o odszkodowania dla poszkodowanych przy pracy przy rozbiórce WTC; terapeuta zajmujący się bliskimi ofiar WTC czy artystka, która w chwili ataku znajdowała się w Nowym Jorku i obserwowała to, co działo się w mieście w kolejnych dniach po zamachach.Premiera cyklu "WTC. Rykoszet" nastąpi w piątek, 10 września o 14:46 (na dobę przed 20. rocznicą ataku) - na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Kolejne odcinki również publikowane będą w piątki.Dla nowych użytkowników, zainteresowanych m.in. podcastem Magdaleny Rigamonti, dostępna jest oferta promocyjna pozwalająca na korzystanie z biblioteki podcastowej TOK FM za 1 zł przez pierwszy miesiąc.Na tokfm.pl powstała specjalna strona z podcastem , informacjami o audycji i promocji, która będzie w pełni aktywna dziś po premierze pierwszej części podcastu.Radio TOK FM sukcesywnie rozwija i wzbogaca swoją cyfrową ofertę. Podcastowa biblioteka stacji to ponad 200 audycji i cykli tematycznych o różnorodnej tematyce - m.in. politycznej, ekonomicznej, społecznej, naukowej i poradnikowej - zawierająca ponad 75 tys. materiałów. Liczba wykupionych subskrypcji Premium TOK FM dynamicznie rośnie - na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 25,4 tys.