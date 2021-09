Nowy sezon "Projekt Lady" jesienią w TVN7. Sporo nowości, najbardziej niepokorne uczestniczki

Łukasz Szewczyk

• W październiku na antenie TVN zadebiutuje 8 edycja reality-show w nowej odsłonie.

• Program poprowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan, a wspierać ją będą mentorki: Tatiana Mindewicz-Puacz i Irena Kamińska-Radomska

W najnowszym sezonie programu szykuje się wiele nowości. Szkoła dla dam zmieni swoją siedzibę. Uczestniczki zamieszkają w zabytkowym, XIX-wiecznym Pałacu w Ojrzanowie - miejscu z bogatą historią i tradycjami.Progi eksperymentalnej szkoły przekroczy tym razem dwanaście dziewcząt. Tak niepokornych osobowości w "Projekcie Lady" jeszcze nie było. Ich spektakularne i szokujące wejście do programu, na długo zapadnie widzom w pamięć. A mentorki Tatiana Mindewicz-Puacz oraz Irena Kamińska-Radomska już od pierwszych chwil poczują, że tym razem czeka je wyjątkowe wyzwanie i proces przemiany będzie bardzo trudny i pracochłonny. Muszą ułożyć nowatorski program, który trafi do wszystkich uczestniczek razem oraz do każdej z osobna. Uzbroją się w cały arsenał różnych metod, po które dotąd nie sięgały. Ale też nie było aż tak wymagających uczennic jak w tym sezonie. Szczególnie mentorka Tatiana będzie miała pełne ręce roboty. Jak dotrzeć do tak opornych na zmiany i zbuntowanych dziewczyn? Jak sprawić, by się otworzyły i chciały współpracować? Tym razem grafik uczennic "Projektu Lady" będzie pękał w szwach i obfitował w nieszablonowe zajęcia.Aby trafić do negujących wszystko i nastawionych bojowo do świata dziewczyn, trzeba otoczyć je wzmożoną opieką. Dlatego też wszystkie ręce na pokład. Do eksperymentalnego programu w szóstym sezonie show, zostanie zaproszonych jeszcze więcej ekspertów z rozmaitych dziedzin, którzy poprowadzą zajęcia z uczennicami. Małgorzata Rozenek-Majdan, prowadząca program, jeszcze bardziej zaangażuje się we współpracę z dziewczętami. Tym razem nie tylko otoczy je opieką i będzie motywować do działania, ale przygotuje dla nich własne wyzwania i podda je trudnym próbom.Podczas metamorfoz uczestniczek styliści zmierzą się z prawdziwym wyzwaniem. Dotychczasowy wizerunek dziewcząt wymaga od nich wyjątkowo kreatywnego podejścia. Podczas pracy nad zmianą wyglądu, nie obejdzie się również bez licznych protestów i łez rozpaczy. Jedno jest pewne, zmiany będą spektakularne.- mówi Katarzyna Mazurkiewicz, dyrektor programowa TVN7.Każdy najmniejszy krok uczennic szkoły dla dam, będą śledzić kamery przez 24 godziny na dobę. Mentorki po dokładnych obserwacjach, długich rozmowach i rozważeniu wszystkich za i przeciw, będą decydować o tym, które z dziewcząt w kolejnych tygodniach opuszczą pałac. Tylko jedna z nich zdobędzie główną nagrodę i tytuł Pierwszej Damy "Projektu Lady". Podczas uroczystej gali, dowiemy się, która z trzech finalistek otrzyma trzymiesięczne stypendium w szkole językowej za granicą.