Startuje nowe show taneczne TVP2. "You Can Dance - Nowa Generacja"

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Dwójka rozpoczyna emisję nowego show

• W pierwszej edycja "You Can Dance - Nowa Generacja" swój talent zaprezentują najmłodsi tancerze

Michał "Misha" Kostrzewski, Klaudia Antos, i Agustin Egurrola jurorami "You Can Dance – Nowa Generacja" w TVP2 / fot. TVP/ Jan Bogacz

Nowe show Dwójki "You Can Dance - Nowa Generacja" to taneczne emocje z najzdolniejszymi tancerzami w wieku od 8 do 13 lat. Do pierwszego w Europie programu dedykowanemu tanecznie utalentowanym dzieciom zgłosiło się ponad 1000 dzieci.Uczestnicy swoją przygodę "You Can Dance - Nowa Generacja" w zaczną od występów w odcinkach castingowych, a najlepsi przejdą do kolejnego etapu, czyli do Akademii, w ramach której 55 młodych tancerzy będzie trenować z utytułowanymi choreografami. Akademię ukończy 16 najzdolniejszych uczestników, którzy trafią do odcinków studyjnych.Taneczne występy najmłodszych ocenią specjaliści: Klaudia Antos, Misha Kostrzewski oraz Agustin Egurrola, przewodniczący jury. Jurorzy "You Can Dance - Nowa Generacja" zgodnie twierdzą, że wśród uczestników nie brakuje dzieci, które mają potencjał, by w przyszłości odnosić międzynarodowe sukcesy i tańczyć na największych światowych scenach.W "You Can Dance - Nowa Generacja" to widzowie będą mieli wpływ na to, którzy uczestnicy wytańczą drogę do wielkiego finału. Wraz ze startem odcinków studyjnych rozpocznie się głosowanie SMS, które co tydzień wyłoni najlepszych z najlepszych. W finałowej rozgrywce na scenie zaprezentuje się czworo tancerzy i to spośród nich zostanie wybrany zwycięzca nowego show Dwójki.Pierwszą polską edycję "You Can Dance - Nowa Generacja" poprowadzą: Ida Nowakowska-Herndon, jedna z najlepiej tańczących Polek na świecie oraz Roksana Węgiel, piosenkarka, zwyciężczyni Eurowzji Junior, a także tanecznego show "Dance Dance Dance".