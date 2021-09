Szlagier ligi włoskiej z Polakami, wyścig F1 z udziałem Roberta Kubicy - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym piłkarskim wydarzeniem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie hit ligi włoskiej, w którym SSC Napoli Piotra Zielińskiego zmierzy się z Juventusem FC Wojciecha Szczęsnego.

• Z kolei fani motorsportu będą mogli obejrzeć półfinałowy mecz żużlowej PGE Ekstraligi oraz wyścig Formula 1 o Grand Prix Włoch, w którym pojedzie Robert Kubica.

SSC Napoli i Juventus FC to dwaj wielcy rywale, a mecze pomiędzy nimi należą do najważniejszych momentów każdego sezonu Serie A TIM. Podobnie może być tym razem, bo Azzurri i Stara Dama mają w obecnych rozgrywkach najwyższe aspiracje. Na Stadio Diego Armando Maradona wystąpi kilka gwiazd reprezentacji Włoch, która w lipcu wywalczyła mistrzostwo Europy, m.in. Lorenzo Insigne, Leonardo Bonucci i Federico Chiesa. Nie zabraknie także silnych polskich akcentów, bo w drugiej linii Napoli ma zagrać, a w bramce gości stanie. Co ciekawe, gospodarze przystąpią do tego starcia z kompletem ligowych zwycięstw na koncie, a Stara Dama w Neapolu poszuka swojej pierwszej wygranej w nowej kampanii.Sporych emocji powinna dostarczyć również konfrontacja czwartego w tabeli AC Milanu z liderem, S.S. Lazio. Obie ekipy od początku sezonu grają widowiskowo i skutecznie, więc na San Siro goli z pewnością nie zabraknie. Wiele wskazuje na to, że w barwach Rossonerich będzie można zobaczyć Zlatana Ibrahimovicia, który wrócił po kontuzji do pełnych treningów i jest gotowy do gry na najwyższym poziomie. Z kolei główną postacią w zespole z Rzymu będzie Ciro Immobile, który w dwóch pierwszych kolejkach zaliczył w sumie aż cztery trafienia potwierdzając, że jest głównym kandydatem do korony króla strzelców ligi włoskiej.Hitem czwartej kolejki LaLiga Santander będzie starcie prowadzącego w tabeli Realu Madryt z ósmą drużyną poprzedniego sezonu, Celtą Vigo. Dla Królewskich będzie to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy od półtora roku zagrają na świeżo wyremontowanym Estadio Santiago Bernabéu. Na imponującym obiekcie wciąż trwają prace wykończeniowe, ale już można rozgrywać na nim mecze. W tych nietypowych okolicznościach w barwach gospodarzy debiut zaliczy pozyskany ze Stade Rennais 18-letni Eduardo Camavinga. Jak ten niezwykle utalentowany pomocnik zaprezentuje się u boku takich gwiazd jak Karim Benzema, Casemiro czy Gareth Bale?Jedną z atrakcji tego weekendu będzie również wyjazdowa konfrontacja Atlético Madryt z RCD Espanyolem. Kibice z zainteresowaniem będą śledzić występ Antoine'a Griezmanna, który w ubiegłym tygodniu powrócił do ekipy Los Colchoneros, by stworzyć z Luisem Suárezem najgroźniejszy ofensywny duet ligi hiszpańskiej. W spotkaniu z Espanyolem o gole nie będzie jednak łatwo, bo od początku sierpnia zespół ten stracił łącznie tylko jedną bramkę.Clermont Foot 63 jest rewelacją początku sezonu ligi francuskiej i po czterech kolejkach zajmuje wysokie, trzecie miejsce w tabeli. W ten weekend piłkarze beniaminka staną przed bardzo trudnym zadaniem, jakim będzie powstrzymanie głównego faworyta rozgrywek, Paris Saint-Germain. Na Parc des Princes naprzeciw nich wybiegną takie gwiazdy jak Leo Messi, Kylian Mbappé czy Neymar, więc będą musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności. Atutem gości będzie z pewnością Mohamed Bayo, który od początku kampanii imponuje skutecznością i jest jednym z liderów klasyfikacji ligowych strzelców.W innym ciekawie zapowiadającym się meczu AS Monaco podejmie Olympique Marsylia. Piłkarze obu utytułowanych klubów przystąpią do rywalizacji w zupełnie odmiennych nastrojach, bo gospodarze po nieudanej inauguracji sezonu muszą gonić PSG, a goście nie doznali jak dotąd porażki, dzięki czemu są w ścisłej ligowej czołówce. Zespół z Marsylii będzie faworytem, ale warto przypomnieć, że dwie ostatnie wizyty na Stade Louis II zakończył z zerowym dorobkiem punktowym. Czy tym razem uda mu się wygrać?W najbliższy weekend uwaga fanów ligi portugalskiej będzie skupiona na Estádio José Alvalade, gdzie broniący mistrzostwa kraju Sporting CP zmierzy się z wicemistrzem, FC Porto. Zapowiada się niezwykle zacięte spotkanie, ponieważ w tym sezonie drużyny te prezentują się bardzo dobrze, a w tabeli zajmują ex aequo drugie miejsce z taką samą liczbą punktów i identycznym bilansem bramkowym. Zwycięzca tego meczu nie tylko wyprzedzi bezpośredniego rywala, ale również zyska szansę na objęcie pozycji lidera rozgrywek, bo strata do znajdującej się na pierwszym miejscu SL Benfiki wynosi tylko dwa "oczka". Ozdobą tej konfrontacji będzie snajperski pojedynek Pedro Gonçalvesa po stronie gospodarzy z Tonim Martínezem w ekipie gości. Obaj strzelili w obecnej kampanii po trzy gole i prowadzą w wyścigu o koronę króla strzelców Liga Portugal.Wyścigi Formula 1 na słynnym Autodromo Nazionale di Monza mają wieloletnią tradycję i w każdym sezonie gwarantują wielkie emocje. W tym roku można spodziewać się szczególnie ciekawej rywalizacji, bo różnica pomiędzy prowadzącym w klasyfikacji generalnej Maksem Verstappenem a drugim Lewisem Hamiltonem wynosi zaledwie trzy punkty! Holender i Brytyjczyk będą faworytami Grand Prix Włoch. Jednak obaj z pewnością nadal mają w pamięci poprzedni wyścig na Monzy, kiedy dali się przechytrzyć Pierre'owi Gasly'emu, który sensacyjnie wygrał wyścig. W ten weekend kibice z uwagę będą śledzili także jazdę, który ponownie zastąpi Kimiego Räikkönena w bolidzie Alfa Romeo Racing ORLEN. Polski kierowca doskonale zna włoski obiekt, bo już dwa razy stawał tam na podium. Czy znów uda mu się wywalczyć punkty w F1?Co ciekawe, podczas weekendu na Monzy po raz drugi będzie testowana formuła sobotniego sprintu kwalifikacyjnego. W jego trakcie zawodnicy pokonają stukilometrową trasę, a miejsca zajmowane na mecie przełożą się na kolejność na starcie do decydującej rywalizacji w niedzielę. Najlepsza trójka otrzyma również dodatkowe punkty w klasyfikacji generalnej.BETARD SPARTA Wrocław czy FOGO UNIA Leszno - kto awansuje do wielkiego finału PGE Ekstraligi? O tym zadecyduje rewanżowy mecz półfinałowy, w którym broniąca tytułu mistrza Polski Unia spróbuje odrobić stratę z pierwszego starcia ze Spartanami przegranego 41:49. Ekipa z Leszna jest w trudnym położeniu, ale w obecnych rozgrywkach wygrała większość spotkań wyjazdowych i nie stoi na straconej pozycji. Wiele będzie zależało od postawy Emila Sajfutdinowa, Jasona Doyle'a i Janusza Kołodzieja, którzy byli liderami drużyny w zasadniczej części sezonu. Wrocławianie z pewnością nie ułatwią gościom zadania, bo są niepokonani na własnym stadionie od ponad roku, a ich największe gwiazdy, Maciej Janowski, Artem Łaguta i Tai Woffinden są fantastycznej formie. Motywacja po stronie gospodarzy jest bardzo silna, ponieważ zwycięstwo oznaczałoby dla nich szansę na pierwszy tytuł mistrza Polski od 15 lat!Plan transmisji:Piątek (10 września):• 14:25 FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio we Włoszech: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 17:55 FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio we Włoszech: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Dominik Guziak, Mateusz Majak• 20:55 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał ŚwierżyńskiSobota (11 września):• 11:55 FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2021: 2. sesja treningowa (Eleven Sports 1, studio od 11:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio we Włoszech: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:55 Championship:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 16:25 FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2021:(Eleven Sports 2, studio od 16:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio we Włoszech: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz ze stadionu: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio na stadionie: Mikołaj Kruk, Piotr Dumanowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świrkula• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (12 września):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 13:00 FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2021:(Eleven Sports 1)• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Sebastian Chabiniak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Dominik Guziak, Piotr Czachowski• 15:00(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio we Włoszech: Aldona Marciniak, Patryk Mirosławski• 16:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Olkowicz, Michał Korościel• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz ze stadionu: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Gazda, Kuba Ostrowski• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Zieliński• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Daniel Sobis, Iñaki Astiz• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (13 września):• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Dominik Guziak• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński