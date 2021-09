Wielki powrót Cristiano Ronaldo, sprawdzian lidera Ekstraklasy - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+ Sport

• W lidze angielskiej wielki powrót Cristiano Ronaldo

• W polskiej Ekstraklasie poważny sprawdzian dla lidera

Kiedy po transferze Leo Messiego do Paris Saint-Germain wydawało się, że będzie to niekwestionowany hit okienka, 27 sierpnia Manchester United ogłosił zakontraktowanie drugiej supergwiazdy - Cristiano Ronaldo. To właśnie na Old Trafford Portugalczyk pokazał się światu reprezentując barwy Czerwonych Diabłów przez 6 sezonów. Powrót laureata pięciu Złotych Piłek do Premier League może nastąpić już w sobotę, 11 września o 15:55. Mecz Manchesteru United z Newcastle United, skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.Doniesień z "Teatru Marzeń" można znaleźć również w programie Multi Premier League, który pokazuje najważniejsze wydarzenia z sześciu toczących się równolegle spotkań najlepszej ligi świata. Najświeższe informacje z angielskich boisk przekazywać będzie Krzysztof Marciniak.Emocji nie powinno zabraknąć również w Częstochowie. Na pierwszy domowy mecz do Rakowa przyjedzie lider rozgrywek - Lech Poznań. Spotkania pomiędzy "Medalikami" a "Kolejorzem" zwykle obfitują w wiele emocji. W ostatnich 4 meczach między tymi drużynami padło aż 18 goli. Poznaniacy w ostatnich spotkaniach poprawili jednak defensywę, tracąc w pierwszych sześciu kolejkach zaledwie 3 gole.PGE Ekstraliga wchodzi w decydującą fazę. Już w niedzielę poznamy drużyny, które powalczą o złote medale mistrzostw Polski. Kibice żużlowi szczególną uwagę poświęcać będą pojedynkowi Moje Bermudy Stali Gorzów z Motorem Lublin. Lublinianie w pierwszym meczu pewnie pokonali gorzowian i będą bronić ośmiopunktowej zaliczki na własnym stadionie. Ostatniego słowa nie powiedział jednak dwukrotny mistrz świata - Bartosz Zmarzlik, który zrobi wszystko aby to jego drużyna odrobiła straty.Plan transmisji:Piątek (10 września):• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Bojanowski• 20:55 Sporting Gijon - Leganes CANAL+ online• 23:00(nSport+)Sobota (11 września):• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Cezary Olbrycht, Wojciech Jagoda• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Radosław Majdan• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Przemysław Rudzki• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 15:40 1 liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Maciej Noskowicz, Robert Wardzała• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Adrian Olek, Jarosław Koliński• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Grzegorz Karczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Adam Zakrzewski• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Edward Durda• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Artur Kwiatkowski, Marek Jóźwiak• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Wieszczycki• 18:10 Las Palmas - Ibiza nSPORT+komentarz: Michał Mitrut, Jakub Kręcidło• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka• 18:30 2021 FIM Speedway Grand Prix Danii CANAL+ PREMIUMkomentarz: Tomasz Dryła, Tomasz Bajerski• 18:55 Barça - Valencia Basket CANAL+ FAMILYkomentarz: Bartłomiej Tomczak, Wojciech Michałowicz• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Marcin Baszczyński• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 20:55 Athletic - Mallorca nSPORT+komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński• 23:00(nSport+)• 01:00(Canal+ Sport)prowadzący: Artur Kwiatkowski, Wojciech MichałowiczNiedziela (12 września):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Cezary Olbrycht, Marcin Baszczyński• 13:40 1 liga żużlowa:(nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Patryk Malitowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(nSPort+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 16:55 Lugue 1:(Canal+ Online)• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 18:25 LIGA ACB Supercopa - Finał CANAL+ SPORT2komentarz: Wojciech Michałowicz, Dominik Tomczyk• 18:45 Ekstraliga:(nSport+)komentarz: Maciej Noskowicz, Robert Wardzała• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:15(nSport+)prowadzący: Marcin Majewski• 21:25 Malaga - Girona CANAL+ SPORT2komentarz: Michał Kornacki, Jakub Kręcidło• 21:30(Canal+ Sport 3)prowadzący: Bartosz Ignacik• 23:00(nSport+)• 00:00(Canal+ Sport)prowadzący: Piotr Glamowski, Piotr Laboga, Rafał DębińskiPoniedziałek (13 września):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda• 19:00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 19:55 Getafe - Elche nSPORT+komentarz: Michał Mitrut, Leszek Orłowski• 20:00- studio on-site (Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Żewłakow• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 23:00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Andrzej Twarowski• 23:00(nSport+)