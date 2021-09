20 lat temu zatrzymał się świat. Filmy dokumentalne o wydarzeniach z 11 września w Canal+ i Planete+

Łukasz Szewczyk

• Tego dnia oczy wszystkich były skierowane w jednym kierunku. 11 września 2001 roku o godz. 8:46, porwany przez Al-Kaidę samolot pasażerski uderzył w pierwszą z bliźniaczych wież na nowojorskim Manhattanie.

• Był to początek jednego z najtragiczniejszych dni w historii Stanów Zjednoczonych.

11 września - historie ocalałych / © Top Hat Productions

Dla tysięcy osób pracujących w World Trade Center, zwyczajny z pozoru poranek okazał się tym ostatnim. W ataku na wieże zginęło ponad 2600 osób. W heroicznej akcji ratunkowej śmierć poniosło ponad 300 funkcjonariuszy, strażaków i policjantów. Kolejne ofiary przyniosły ataki na Pentagon, czyli siedzibę Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych oraz katastrofa czwartego z porwanych samolotów, którzy nie doleciawszy do celu zamachu (Biały Dom lub Kapitol) rozbił się na polach w Pensylwanii. Zamachy z 11 września były jedną z największych tragedii współczesnego świata. Przez dwadzieścia lat powstało wiele filmów, dokumentalnych i fabularnych, opowiadających o tych wstrząsających wydarzeniach oraz ich dalekosiężnych skutkach. Nie tylko globalnych, ale przede wszystkim osobistych dramatów ofiar, ich bliskich oraz naocznych świadków i ocalałych.W pociągu Rich usiadł koło człowieka, którego poznał w Country Clubie i przez całą drogę prowadzili trywialną dyskusję o tamtejszym jedzeniu. Jechał do pracy, do Word Trade Center. Na Billa w remizie czekała kawa waniliowa i bajgle. Kolega strażak szykował tosty francuskie, w tle cicho grało radio. Vanessa, studentka akademii sztuk pięknych tego dnia specjalnie wstała bardzo wcześnie. W swoim studio na 91. piętrze jednej z bliźniaczych wież pragnęła uwiecznić na płótnie zapierającą dech w piersiach panoramę Nowego Jorku budzącego się do życia. To miał być zwykły dzień. Wraz z wbiciem się pierwszego samolotu w jedną z wież WTC o godz. 8:46, 11 września 2001 stał się natomiast dniem pełnym łez, bólu i niewyobrażalnego cierpienia.- mówi Bill Spade, strażak biorący udział w akcji ratunkowej w WTC, cytat z filmu "11 września - historie ocalałych"Dokument, autorstwa Arthura Cary - laureata BAFTY za film "The Last Survivors" będącego zbiorem wspomnień ocalałych z Holocaustu - łączy filmowe materiały archiwalne z relacjami tych, którzy byli uczestnikami wydarzeń i wspomnieniami bliskich ofiar. Do głębi poruszające, ukazujące traumatyczne doświadczenie, z którym jego świadkowie nie potrafią poradzić sobie do dziś. Premiera 11 września, o godz. 14:10 w Canal+ Premium oraz tego samego dnia w CANAL+ online.Z kolei autorzy w najnowszej brytyjskiej produkcji,, wracają do tego tragicznego dnia, by dokładnie zrekonstruować każdą jego chwilę - od startu samolotów, przez moment ataku, po rozpoczęcie akcji ratunkowej i gaszenie pożarów na rumowisku World Trade Center. Dokumentujące zamach, oficjalne nagrania przekazane przez linie lotnicze, straż pożarną i wojsko, zestawiono ze zdjęciami sprzed ataku i stanem obecnym zniszczonych wówczas miejsc. Premiera filmu 11 września o godz. 20:00 na Planete+ oraz w serwisie Canal+ online.Canal+ DOkument proponuje tego wieczora dwa dokuemnty:oraz. Początek emisji o godz. 20:00