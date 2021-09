"Skłodowska", "Nastoletnia miłość", "Dziecko w drodze" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Trik", "Skłodowska", "Krypto - Strach to najtrudniejsza waluta", "Duchy", "Dziecko w drodze"

Weekend filmowych premier wrozpocznie(10 września). Detektyw Mike Denver (Omar Epps) od lat tropi mordercę w dyniowej masce, który w halloweenowy wieczór 2015 roku zadźgał nożem pięcioro studentów. Aresztowany tamtej feralnej nocy sprawca, Patrick "Trick" Weaver (Thom Niemann), w wyniku odniesionych ran trafia do szpitala, a podczas ucieczki, postrzelony, znika w odmętach rzeki. Zostaje uznany za zmarłego, choć jego ciała nigdy nie odnaleziono. Od tego czasu powraca, by siać przerażenie i śmierć... Czy w kolejne Halloween Denverowi w końcu uda się go powstrzymać? "W sobotę premiera(11 września). 20 lat po zamachach z 11 września. Poruszające relacje ludzi, którzy przeżyli atak. Arthur Cary, laureat nagrody BAFTA, powraca do dramatycznych wydarzeń z 11 września 2001 roku. Rozmawia z osobami, które przeżyły ataki na World Trade Center i Pentagon, oraz z bliskimi pasażerów lotu 93. Wraz z bohaterami dokumentu zastanawia się nad tym, jak zmieniły się ich życie, Ameryka i świat po zamachach. Narrację ilustrują bogate materiały archiwalne.Wieczorem(11 września). Pranie pieniędzy i kryptowaluty. Trudno o temat bardziej na czasie. W jednej z ról - Kurt Russell. Martin "Marty" Duran pracuje jako analityk ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w centrali Omnicorp Bank na Manhattanie. Pewnego dnia odkrywa, że potencjalny klient - potężna korporacja - naruszył prawo. Martin doprowadza do zerwania współpracy. Zostaje zdegradowany i wysłany do filii banku w swoim rodzinnym miasteczku. Tam odkrywa kryptowalutowy spisek na globalną skalę.W niedzielę dramat biograficzny(12 września). Młoda i ambitna Polka - Maria Skłodowska - przybywa do francuskiej Sorbony, aby podjąć wymarzone studia na tamtejszej uczelni. Po przyjeździe, okazuje się, że nikt nie traktuje poważnie naukowych planów kobiety, które wkrótce przyniosą przełom nie tylko w jej życiu lecz także całego świata. Tocząc zaciętą walkę ze zdystansowanymi i nieufni mężczyznami strzegącymi przed Marią najwyższe szczeble naukowej kariery, zdolna kobieta będzie musiała wykazać się wielkim geniuszem, uporem i odwagą, aż wkrótce zjedna ku sobie swoich największych wrogów. A niezwykłe odkrycia, których dokona wraz z mężem Piotrem Curie przyniosą jej zasłużone miejsce w naukowym panteonie.premiera(11 września). Inteligentna czternastolatka Harper (Anjini Taneja Azhar) ma starszego brata, Adama (Alex Jarmon). Chłopak od lat przyjaźni się z mieszkającym na tej samej ulicy Tillym (Quinn Liebling). Gdy Harper zaczyna naukę w liceum, do którego chodzą już obaj chłopcy, między nią a kolegą brata rodzi się uczucie. Pierwszy w życiu dziewczyny związek oprócz radości nieoczekiwanie przynosi jej także wiele zmartwień. Zarówno Harper, jak i Tilly spotykają się bowiem z nieprzyjemnymi reakcjami ze strony rówieśników. Zmęczona odrzuceniem społecznym Harper wbrew sobie decyduje się w końcu na stanowczy krok.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie dramat(11 września, Cinemax 2). 17 lat po zamachu czeczeńskich terrorystów w teatrze na Dubrowce do Moskwy przyjeżdża zakonnica z odległego klasztoru (Natalia Pawlenkowa). Jej zadanie polega na tym, by zorganizować w pustym teatrze wieczór upamiętniający ofiary dramatu, do którego doszło jesienią 2002 roku. Wkrótce staje się jasne, że pośród świadków tych tragicznych wydarzeń, była kobieta wraz z rodziną.W niedzielę premiera będzie film(12 września, Cinemax) Zoe (Rose Matafeo) jest młodą kobietą, która marzy o wielkich przygodach. Kiedy więc dowiaduje się, że jest w ciąży, nie potrafi się tym cieszyć. Zadręcza się wizją utraty niezależności i wolności. Chce jeszcze przed porodem czerpać z życia pełnymi garściami. Jej partner Tim (Matthew Lewis) z kolei entuzjastycznie przyjmuje tę informację. Próby odsunięcia przez Zoe spraw związanych z macierzyństwem wprawiają go w konfuzję i wprowadzają w ich związek sporo zamieszania. Przyjemna komedia opowiadająca losy dwojga osób o zupełnie innym spojrzeniu na rodzicielstwoDruga propozycja to(12 września, Cinemax 2). Niedaleka przyszłość. Turcja zmaga się z przeciągającą się i niewyjaśnioną ogólnokrajową przerwą w dopływie prądu. Jego brak źle wpływa na mieszkańców państwa. Fala przemocy zalewa Turcję. Cztery przypadkowe osoby odzwierciedlają różne postawy w skonfliktowanym narodzie - wśród nich jest kobieta, której syna zamknięto w więzieniu, młoda tancerka, artystka o idealistycznym podejściu do świata i cwany pośrednik.