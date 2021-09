"Komisarz Alex" powraca do TVP1 z nowym sezonem

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Jedynka rozpoczyna emisję nowego sezonu serialu ?Komisarz Alex"

W 16. sezonie serialu Piotr (Krystian Wieczorek) uświadomi sobie, że Lucyna (Magdalena Walach) to kobieta jego życia i postanawia o nią zawalczyć. Wyzna ukochanej, co do niej czuje, w efekcie spotka go miła niespodzianka. Gutek (Piotr Bondyra) będzie zazdrosny o byłego chłopaka Jagody (Dorota Krempa). Z kolei serce komendanta (Zbigniew Lesień) ponownie zabije mocniej, po tym, jak umówi się na randkę przez Internet z Basią (Karina Szafrańska). Szybko okaże się, że jego wybranka to naciągaczka, która żyje z oszukiwania samotnych mężczyzn i jest uwikłana w sprawę morderstwa.