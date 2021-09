Radio 357 z nowościami na jesień. Audycje hybrydowe, patroni prowadzącymi

Łukasz Szewczyk

Marcin Łukawski i Ola Budka / Fot. Marcin Zawadzki

Promocja nowej ramówki przebiega pod hasłem "Przesuwamy zegarki". Chodzi o wcześniejszy start pasma porannego. W dni powszednie Radio 357 będzie nadawało na żywo od godz. 6:00. Od poniedziałku do czwartku Ranek z Marcinem Łukawskim, w piątki - PoBudka z Olą Budką.- mówi Marcin Łukawski, prowadzący Ranek.Stałe cykle w ramach porannych pasm pozostają. -- podsumowuje Ola Budka, autorka piątkowej "PoBudki".W ramach jesiennych nowości zespół Radia 357 wprowadza pilotażowo dwie audycje w formule łączonej. Pierwsza część jako audycja na żywo, druga - jako podcast z premierą tuż po zakończeniu emisji antenowej.- wyjaśnia Katarzyna Pruchnicka, koordynująca rozwój oferty programowej Radia 357.W formule łączonej realizowane będą na początku "Route 357" Marty Kuli (muzyczna podróż przez USA i nie tylko) i "PROGnozy" Pawła Ruszkowskiego (propozycja dla fanów rocka progresywnego)."Najlepszy Radiowy Adres Na Świecie" to nazwa nowej audycji i podcastu. Przygotowują go Gabi Darmetko i Paweł Sołtys. Jako jedyny będzie dostępny publicznie - na popularnych platformach podcastowych oraz na YouTube.- wyjaśnia Gabi Darmetko, współautorka podcastu. Audycja na żywo emitowana będzie w poniedziałki o godz. 15:00.Zespół przygotowuje także nową, jesienną ofertę podcastową - w tym podcasty ekskluzywne, dostępne wyłącznie na platformie Twoje 357. Szczegóły tych propozycji zostaną zaprezentowane jeszcze we wrześniu.Nową propozycją dla Patronów będzie audycja "WyDźwięki". Raz w miesiącu poprowadzą ją Patroni wraz wybraną przez siebie osobą z redakcji Radia 357. -- mówi Piotr Stelmach, który koordynuje muzyczną stronę Radia 357.Zespół Radia 357 poinformował też o antenowych nowościach. Wśród nich stała audycja "Siódme Oblicze Poranka" Antoniego Grudniewskiego, rozpoczynającej niedziele oraz audycja "Chlebem i Soulą" z muzyką hip hop, soul, funk i R'n'B, prowadzonej przez Maję Piskadło, nadawanej w środy o 22:00. Wydłużena do dwóch godzin audycji Daniela Wyszogrodzkiego, nadawanej na zmianę z Panoptikum Bartka Gila w poniedziałki o 19:00Zespół Radia 357 poinformował też o antenowych nowościach: stałej audycji "Siódme Oblicze Poranka: Antoniego Grudniewskiego, rozpoczynającej niedziele, audycji "Chlebem i Soulą" z muzyką hip hop, soul, funk i R'n'B, prowadzonej przez Maję Piskadło, nadawanej w środy o 22:00; wydłużeniu do dwóch godzin audycji Daniela Wyszogrodzkiego, nadawanej na zmianę z Panoptikum Bartka Gila w poniedziałki o 19:00; nowej godzinie emisji "Przeglądarki" Gabi Darmetko w soboty o 8:00; cyklu o komiksach Katarzyny Borowieckiej; szlifowaniu języka angielskiego we wtorkowe poranki z Karoliną Eastwood; nowej nazwie wieczornego pasma publicystycznego - "Plac Na Rozdrożu" - emitowanego od poniedziałku do czwartku o 21:00; nowym jinglu dla pasma przedpołudniowego "Kieruj Się Na Południe", który zabrzmi głosem Jarosława Juszkiewicza, znanego z nawigacji Google.Będą też powroty: "Bistr"o Katarzyny Pruchnickiej - rozmowy najlepsze na sobotnie śniadanie w soboty o 9:00; "Przysobocie "Krystiana Hanke, czyli audyt tygodnia w soboty o 13:00 - na zmianę z improwizowaną audycją ekipy Teatru Klancyk; "Wiszące Ogrody" Bartka Gila w soboty o 23:00 oraz audycje artystów: Pewex Darii Zawiałow i Zelig Krzysztofa ZalewskiegoWszystkie zmiany pojawią się na antenie od wtorku, 14 września. - Wtorki to nasza świecka tradycja. Celujemy w ten dzień tygodnia, by uruchomić radiowe nowości. To na pamiątkę pewnego wtorku, który zdarzył się 5 stycznia 2021, czyli dnia startu Radia 357 - wyjaśnia Paweł Sołtys, prezes zarządu Radia 357.