Przegląd Sportowy ze Skarbami Kibica Ligi Mistrzów i Ligi Europy

Łukasz Szewczyk

• We wtorek (14 września 2021 roku), w dniu startu fazy grupowej Ligi Mistrzów 2021/22, z gazetą ukaże się Skarb Kibica tych rozgrywek.

• Dzień później (15 września). do Przeglądu Sportowego będzie dołączony Skarb Kibica Ligi Europy 2021/22.

- mówi Marcin Dobosz, kierownik działu piłkarskiego "PS".W tym sezonie na okładce Skarbu pierwszy raz od dawna nie ma żadnego piłkarza Barcelony: Lionel Messi znalazł się na niej już jako zawodnik Paris Saint-Germain. Z czterech Polaków, jakich mamy w tym sezonie w fazie grupowej, na okładkę trafili Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Redaktorem prowadzącym wydanie jest Grzegorz Rudynek.Więcej polskich zawodników zagra w tym sezonie w Lidze Europy, do której dostała się Legia Warszawa. Pierwszy mecz ze Spartakiem Moskwa już w środę. -- dodaje Marcin Dobosz.Redaktorem prowadzącym Skarb Ligi Europy jest Maciej Szmigielski. Magazyn ma 44 strony, z czego połowa jest poświęcona Legii, jej rywalom grupowym oraz pozostałym Polakom w rozgrywkach Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Zawiera też dwa terminarze do wpisywania wyników, wyjaśnia zasady kwalifikacji do europejskich pucharów i tłumaczy tajemnice rankingu klubowego UEFA.We wtorek 14 września cena Przeglądu Sportowego ze Skarbem Kibica Ligi Mistrzów wynosi 7,90 zł. Wydanie ze środy 15 września wraz ze Skarbem Kibica Ligi Europy będzie do nabycia za 6,90 zł. W sprzedaży jest także Skarb Kibica Ekstraklasy Extra z sylwetkami i metryczkami wszystkich zawodników polskiej ligi. Ukazał się w piątek 10 września i jest dostępny także na Literia.pl: https://literia.pl/skarb-kibica-ekstra-jesien-2021-22 w cenie 7,90 zł.