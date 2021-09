Rusza nowy sezon Ligi Mistrzów. Wszystkie mecze w Polsat Sport Premium

Łukasz Szewczyk

• We wtorek startuje nowa edycja Ligi Mistrzów UEFA.

• Przez trzy kolejne sezony wszystkie mecze z udziałem najlepszych piłkarzy świata oglądać można w kanałach i serwisach PPV Polsat Sport Premium

Wraz z zakupem praw do transmitowania meczów Ligi Mistrzów UEFA przez kolejne trzy sezony,, towarzyszącego najlepszym rozgrywkom piłkarskim świata. Największą nowością jest Akademia Młodego Piłkarza, która od teraz stanowi integralną część Studia Ligi Mistrzów w Polsat Sport Premium. Dziennikarz Przemysław Iwańczyk wspólnie z koordynatorem projektu Talent Pro w PZPN, Bartłomiejem Zalewskim, przybliżają młodym piłkarzom oraz ich rodzicom najistotniejsze kwestie związane z karierą piłkarską, treningami oraz sportowym trybem życia. W Akademii Młodego Piłkarza oprócz rozmów znajdują się także materiały reporterskie, a cały segment doskonale współgra z rozgrywkami Ligi Młodzieżowej UEFA, która również obecna jest w ramówkach kanałów Polsat Sport Premium. Kolejna nowość związana z transmisjami Ligi Mistrzów UEFA w Telewizji Polsat to czwartkowy Magazyn Champions League, dzięki któremu fani mogą cieszyć najlepszymi rozgrywkami piłkarskimi świata o jeden dzień dłużej niż dotychczas. Najważniejszym punktem programu będzie podsumowanie wtorkowych i środowych wydarzeń boiskowych wraz z niepublikowanymi wcześniej wywiadami oraz pogłębioną analizą.w Polsacie Sport Premium 1. W Studiu Champions League zasiadają czołowi dziennikarze, komentatorzy i eksperci piłkarscy w Polsce, których widzowie doskonale poznali podczas trzech poprzednich sezonów. Oprócz przeglądu najświeższych informacji oraz ciekawych opinii i komentarzy, widzowie znajdą w programie drobiazgowe analizy taktyczne z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona czy interaktywna grafika trójwymiarowa. Stałym punktem audycji będzie też segment historyczno-porównawczy. Każdy dzień meczowy Ligi Mistrzów UEFA zakończy magazyn ze skrótami wszystkich rozegranych spotkań.Za sprawą zwariowanego okienka transferowego już pierwsza kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA obfitować będzie w wielkie piłkarskie emocje. Latem barwy klubowe zmienili między innymi Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Pierwszym z tej dwójki, który wysłucha hymnu Champions League w nowym sezonie będzie Portugalczyk, a jego Manchester United we wtorek zmierzy się ze szwajcarskim Young Boys Berno (transmisja w Polsat Sport Premium 1). Tego samego dnia grać będą kluby wszystkich czterech Polaków obecnych w piłkarskiej elicie. Niedawny kolega Ronaldo z Juventusu Turyn - Wojciech Szczęsny spróbuje zachować czyste konto w starciu ze szwedzkim Malmö (transmisja w Polsat Sport Premium PPV 3). Kamil Piątkowski razem Red Bullem Salzburg będą szukali punktów w Sevilli (transmisja w Polsat Sport Premium 2).Z kolei Tomasz Kędziora i jego Dynamo Kijów zagrają z Benfiką Lizbona (transmisja w Polsat Sport Premium 2). We wtorek swoje umiejętności zaprezentuje także najlepszy napastnik świata, Robert Lewandowski. Jego Bayern Monachium sprawdzi siłę Barcelony pozbawionej Leo Messiego (transmisja w Polsat Sport Premium 1). Argentyńczyk, który po dwudziestu latach opuścił drużynę z Katalonii, w środę zadebiutuje w Lidze Mistrzów w barwach Paris Saint-Germain. Rywalem PSG będzie belgijski Club Brugge (transmisja w Polsat Sport Premium PPV 4).Plan transmisji:Wtorek (14 września):• 17.00 Studio (Polsat Sport Premium 1)• 18.40(Polsat Sport Premium 1)• 18.40(Polsat Sport Premium 2)• 20.40(Polsat Sport Premium1)• 20.40(Polsat Sport Premium 2)• 20.40(Polsat Sport Premium 3)• 20.40(Polsat Sport Premium 4)• 20.40(Polsat Sport Premium 5)• 20.40(Polsat Sport Premium 6)• 23.30 Skróty (Polsat Sport Premium 1)Środa (15 września):• 17.00 Studio (Polsat Sport Premium 1)• 18.40(Polsat Sport Premium 1)• 18.40(Polsat Sport Premium 2)• 20.40(Polsat Sport Premium1)• 20.40(Polsat Sport Premium 2)• 20.40(Polsat Sport Premium 3)• 20.40(Polsat Sport Premium 4)• 20.40(Polsat Sport Premium 5)• 20.40(Polsat Sport Premium 6)• 23.30 Skróty (Polsat Sport Premium 1)Transmisje meczów Ligi Mistrzów UEFA dostępne są w kanałach Polsat Sport Premium 1 i 2 oraz w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych premium PPV. Można je znaleźć w ofertach telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej OTT operatora Polsat Box, a także w serwisie rozrywki internetowej Polsat Box Go dostępnym na komputerach, laptopach, urządzeniach mobilnych oraz w Smart TV, Android TV i Apple TV.Jeden mecz każdej kolejki pokaże także TVP