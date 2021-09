Łukasz Szewczyk

Premiera drugiego sezonu serialu komediowego "Merz kontra Merz" w Romance TV

• Rozwód na wesoło? Terapia małżeńska z przymrużeniem oka? Nieskończone kłótnie i rozstania to znak rozpoznawczy państwa Merzów.

• W październiku na antenie Romance TV premierowe odcinki serialu komediowego "Merz kontra Merz".

Fot. Romance TV

Miłość odeszła, ale małżeństwo nadal trwa. Co można zrobić w takiej sytuacji? Tylko śmiać się. Annei Erik Merz są małżeństwem z długim stażem, ale podczas terapii par z dr Heller uświadamiają sobie, że tak naprawdę już się nie kochają. Zamiast tego po prostu żyją obok siebie swoim codziennym życiem, a ich małżeństwo jest na skraju rozpadu. Do tego pracują w tej samej firmie. Kryzys w małżeństwie i praca w jednym pomieszczeniu - jak to może do siebie pasować?



W każdy poniedziałek stacja Romance TV pokaże cztery odcinki. Od 4 października stacja przypomni pierwszy sezon serialu, premierowa emisja drugiego sezonu od 18 października.