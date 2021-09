Ekstraklasa Live Park dla platformy Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasa Live Park, spółka przygotowująca transmisje meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy, odpowiada za produkcję telewizyjną dla polskiej wersji Viaplay.

• Produkcyjne ramię Ekstraklasy przygotowało dla platformy streamingowej m.in. infrastrukturę telewizyjną.

Ekstraklasa Live Park wspólnie z ATM System zbudowała studio, reżyserkę oraz przygotowała całe zaplecze technologiczne niezbędne, by Viaplay mógł dostarczyć swojej polskiej widowni wysokiej jakości treści sportowe.- wymienia Marcin Serafin, dyrektor operacyjny Ekstraklasa Live Park.W ramach współpracy Ekstraklasa Live Park dostarcza infrastrukturę i rozwiązania technologiczne, ale odpowiada również za ekipę produkcyjną, która wspiera redakcję Viaplay.y - mówi Leszek Miklas prezes Ekstraklasa Live Park.- mówi Max Andersen, wiceprezes ds. operacji sportowych Grupy NENT.Ekstraklasa Live Park to firma, która oprócz produkcji transmisji meczowych, koordynuje wiele przedsięwzięć technologicznych i mediowych Ekstraklasy, w tym współpracę z zagranicznymi nadawcami czy rozwój platformy streamingowej, Ekstraklasa.TV. Współpraca z NENT, dotycząca produkcji sportowych dla Viaplay, to kolejny duży udany projekt pokazujący potencjał firmy we współpracy z międzynarodowymi partnerami.