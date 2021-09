Viaplay będzie pokazywała w Polsce rozgrywki hokejowej ligi NHL do 2026 roku

Łukasz Szewczyk

Nordic Entertainment Group (NENT Group) podpisała pięcioletnią umowę obejmującą wyłączne prawa do pokazywania w Polsce rozgrywek National Hockey League (NHL), najlepszej ligi hokejowej na świecie. W każdym sezonie należąca do NENT Group platforma streamingowa Viaplay pokaże do 1400 spotkań na żywo. Zawarte porozumienie obowiązuje do 2026 roku, rozszerzając długofalowe partnerstwo NENT Group z NHL do dziewięciu rynków europejskich, wzmacnia także ofertę sportową Viaplay w Polsce.Od 12 października i rozpoczynającego sezon 2021/2022 spotkania pomiędzy Pittsburgh Penguins oraz ostatnim zdobywcą Pucharu Stanleya, zespołem Tampa Bay Lightning, widzowie w Polsce będą mogli oglądać wszystkie mecze sezonu zasadniczego NHL na platformie Viaplay, włącznie z transmisjami każdej z sobotnich i niedzielnych rywalizacji (wcześniej NHL European Game of the Week), z lokalnym komentarzem dla wybranych spotkań.Dodatkowo, Viaplay pokaże na żywo rozbudowany zestaw spotkań fazy play-off Pucharu Stanleya oraz finał Pucharu Stanleya, a także inne wydarzenia NHL organizowane w trakcie sezonu, z uwzględnieniem NHL Winter Classic, NHL All-Star Game, NHL Stadium Series, NHL Heritage Classic i NHL Global Series.- mówi Peter Nørrelund, NENT Group Chief Sports Officer:- dodaje Paweł Wilkowicz, szef redakcji sportowej Viaplay w Polsce.- mówi David Proper, NHL Senior Executive Vice President of Media & International Strategy.NENT Group posiada już wyłączne prawa do transmitowania rozgrywek NHL w Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii, Islandii, Estonii, Łotwie oraz Litwie do 2026 roku.Transmisje spotkań szwedzkiej ligi hokejowej (SHL), jednej z najlepszych w Europie, na platformie Viaplay w Polsce obejmą 120 meczów na żywo w każdym roku, przez najbliższe trzy sezony.W Polsce na platformie Viaplay transmitowane są rozgrywki niemieckiej Bundesligi, Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA, a także spotkania czołowych europejskich kobiecych lig piłkarskich, kwalifikacje drużyn afrykańskich do piłkarskich mistrzostw świata w 2022 roku, a wkrótce również turnieje FIFA Women's World Cup 2023 oraz Copa América 2024. Ponadto na platformie Viaplay dostępne są transmisje wyścigów W Series i Ferrari Challenge oraz 24-godzinnych zmagań na torze Nürburgring, rozgrywki Bundesligi w piłce ręcznej oraz koszykówki FIBA EuroLeague Women, a także turnieje golfowe US Open, snookera i pool bilarda oraz dartów PDC. Dodatkowo oferta Viaplay obejmuje szeroki zestaw produkcji Viaplay Originals, międzynarodowych filmów i seriali oraz programów dla dzieci.NENT Group będzie pokazywała mistrzostwa IIHF Ice Hockey World Championship we wszystkich krajach nordyckich od 2024 do 2028 roku.