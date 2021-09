Rusza Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Transmisje w Eurosporcie i w Playerze

Łukasz Szewczyk

• W środę (15 września 2021 roku) rozpoczyna się kolejny sezon Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych.

• W prestiżowych rozgrywkach wystąpi Łomża Vive Kielce, a każdy mecz mistrzów Polski transmitowany będzie w Eurosporcie.

• W serwisie player.pl dostępne będą na żywo i na żądanie wszystkie spotkania Ligi Mistrzów kobiet i mężczyzn oraz Ligi Europejskiej.

Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych w Eurosporcie / Fot. Eurosport

Łomża Vive Kielce w czwartek rozpocznie rywalizację w grupie B Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. 16-krotni mistrzowie Polski zmierzą się z Dinamem Bukareszt. Orpócz zespołu z Rumunii rywalami drużyny z Kielce będą obrońcy tytułu - Barcelona Handbol, Paris Saint-Germian, Flensburg-Handewitt, Telekom Veszprem, FC Porto Sofarma i Motor Zaporoże.W grupie A, która rozpocznie zmagania w środę zobaczymy MOL-Pick Szeged, THW Kiel, HC Vardar 1961 Skopje, Aalborg Handbold, Mieszkow Brześć, Montpellier HB, PPD Zagrzeb i Elverum Handball.Final Four Ligi Mistrzów rozegrane zostanie w Kolonii w dniach 18-19 czerwca 2021 roku.W ubiegłym roku Eurosport pozyskał wyłączne prawa do transmitowania w Polsce rozgrywek kobiet i mężczyzn w europejskich pucharach w piłce ręcznej: Lidze Mistrzów, Lidze Europejskiej i Pucharze EHF. Stacja nabyła również wyłączne prawa do mistrzostw Europy kobiet w latach 2022, 2024 i 2026 oraz mistrzostw Europy mężczyzn w latach 2022, 2024 i 2026.