Polacy o wiarygodności telewizyjnych programów informacyjnych. Najgorsze wyniki TVP od lat

Łukasz Szewczyk

• Prawie połowa Polaków uważa, że programy informacyjne i publicystyczne TVP nie są wiarygodne - wynika z najnowszego raportu Centrum Badania Opinii Społecznej

Jak wynika z najnowszego raportu CEBOS, w ocenie opinii publicznej za najbardziej wiarygodne uznawane są programy informacyjne i publicystyczne telewizji. W ocenie blisko dwóch piątych badanych (38%) programy informacyjne i publicystyczne Polsat i Polsat News zasługują na zaufanie. Przeciwnego zdania jest 17% ankietowanych.Z kolei programy informacyjne i publicystycznejako godne zaufania odbiera ogółem 36% badanych. Ich wiarygodność kwestionuje natomiast 27% respondentów.Zdecydowanie. Ich oceny z biegiem czasu sukcesywnie się pogarszają. W tegorocznym badaniu zaufanie do programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej zadeklarował co czwarty ankietowany (25%,), co oznacza spadek o 6 punktów w stosunku do roku 2019). Odsetek odbierających je jako mało wiarygodne lub w ogóle niewiarygodne wzrósł z 38% do 49%.