"Dr. Death". Nowy serial oparty na prawdziwej historii psychopatycznego lekarza w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Dwie ofiary śmiertelne i ponad trzydzieści okaleczeń. To bilans pracy Christophera Duntscha - tytułowego "Doktora Śmierci", który kilka lat temu wstrząsnął Ameryką.

• Nowy serial "Dr. Death" ma formę fabularną, u jego genezy leżą przerażające wydarzenia, które rozegrały się w rzeczywistości

Na pierwszy rzut oka charyzmatyczny, ujmujący, "utalentowany", potrafiący wzbudzić zaufanie wśród pacjentów - neurochirurg, Doktor Christosher Duntsch. Choć przez niektórych kolegów po fachu nazywany jest "rzeźnikiem" może pochwalić się doskonałymi referencjami. Serial "Dr. Death" zaczyna się w momencie, w którym profesjonalne umiejętności tytułowego "Doktora Śmierci" zaczynają budzić wątpliwości wśród współpracowników. Używanie złych narzędzi chirurgicznych, powtarzające się niewybaczalne i niezrozumiałe błędy nawet podczas prostych zabiegów, fatalne efekty operacji Duntscha, które wymagają interwencji innych lekarzy. Okaleczeni pacjenci, w końcu śmierć na stole operacyjnym w wynik przecięcia tętnicy kręgowej i ponownie ten sam błąd popełniony jakiś czas później...Podejrzenia zaczynają się nasilać. W końcu dwóch lekarzy - Randall Kirby i Robert Henderson - podejmuje działania mające na celu powstrzymanie Duntscha. Finalnie "Doktor Śmierć" w 2017 roku zostaje skazany na karę dożywocia.Ta wstrząsająca historia została przeniesiona na ekran przez showrunnera Patricka Macmanusa (Homecoming). Scenariusz serialu powstał na podstawie doskonałego podcastu z 2018 roku "Dr. Death", który ze szczegółami opowiedział historię "Doktora Śmierci".W rolę Duntscha wcielił się Joshua Jackson ("Fringe: Na granicy światów", "The Affair"), towarzyszą mu zaś nominowany do Oscara®, laureat Emmy i trzech Złotych Globów Alec Baldwin, jako Robert Henderson ("Rockefeller Plaza 30", "Cooler", "To skomplikowane", "Sok z żuka") i Christian Slater w roli Randalla Kirby'ego ("Mr. Robot", "Prawdziwy romans", "Wywiad z wampirem"). Trójce wspaniały aktorów partneruje Anne Sophie Robb, która wcieliła się w prokurator Michelle Shughart mającą za zadanie wyjaśnić sprawę Duntscha.(emisja po dwa odcinki). Serial dostępny będzie także w Canal+ Online.