"MądrzeJEMY" z Katarzyną Bosacką powraca na antenę TVN w nowej formule

Łukasz Szewczyk

odobnie, jak w pierwszej edycji na widzów czeka 10 odcinków, w których Katarzyna Bosacka podejmie próbę zmiany codziennych nawyków żywieniowych Polaków. Edukatorka i propagatorka świadomych wyborów ponownie spotka się w pracowni "MądrzeJEMY" z uczestnikami. Wszyscy przejdą przez serię eksperymentów dotyczących ich codziennego odżywiania. Na nową, ciekawą i niezwykle różnorodną grupę ochotników czekają nie lada wyzwania. A wszystko zgodnie z myślą: jak jeść, by lepiej i zdrowiej żyć.W drugim sezonie nie zabraknie niespodzianek. Formuła programu uległa zmianie, a nowością w "MądrzeJEMY" jest współprowadzący. Katarzynie Bosackiej towarzyszyć będzie ulubieniec widzów, zdobywca Telekamery Tele Tygodnia - Bartek Jędrzejak. Przeprowadzi on reporterskie śledztwa w kwestii pochodzenia produktów, ale też zdradzi ciekawostki, którymi wzbogaci edukacyjny wątek prowadzony przez Katarzynę Bosacką.Katarzyna Bosacka ponownie prześwietli etykiety produktów, podpowiadając, które składniki należy wyeliminować z diety. Sprawdzając sklepowe półki, doradzi, które produkty warto mieć w swojej kuchni, których lepiej unikać, a także jakie zamienniki wybrać. Bartek Jędrzejak oraz uczestnicy odwiedzą tych, od których najlepiej kupować, chcąc jeść i żyć zdrowo - lokalnych producentów i ich gospodarstwa oraz fermy.W drugim sezonie prowadzący odpowiedzą na pytania jak ograniczyć ilość spożywanego mięsa, jak budować dietę dziecka tak, aby zapobiegać otyłości i sprawdzą m.in. czym właściwie jest BIO oraz czy tłuszcze, sól i cukier to wrogowie zdrowia? Katarzyna Bosacka podpowie, jak sprawdzić świeżość jedzenia, czego możemy dowiedzieć się z etykiety, ale też jak jeść, by nie zabijać planety. A Bartek Jędrzejak uzupełni tę wiedzę o przydatne ciekawostki.Program emitowany będzie także na antenie TTV oraz w Playerze.