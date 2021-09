Nowe zagraniczne seriale w Telewizji Polskiej

Łukasz Szewczyk

Akcja serialurozpoczyna się w 1878 r. w mieście Bogorodsk, do którego przyjeżdża młoda nauczycielka matematyki, Larisa Dmitriewna Kirsanowa. Powodem jej przyjazdu jest chęć odnalezienia narzeczonego, który zniknął dzień przed ślubem, nie zostawiając żadnego listu. Niedoszły małżonek, Paweł Bestużew to młody szlachcic pochodzący z Bogorodska. W mieście nadal mieszka jego matka oraz ukochana ciotka Larisy, Lizaweta Prokofiewna. Młoda kobieta zatrzymuje się u niej. Chce znaleźć pracę w lokalnym gimnazjum. Ciotka, pragnąc szybko wyswatać bratanicę, zaprasza dwóch kandydatów -- sztabskapitana Kowrygina oraz majętnego sąsiada, Lewickiego. Na prośbę Lizawety, Larysa odwiedza Kowrygina w hotelu, gdzie zastaje jego zwłoki i policję. Szybko okazuje się, że na pozór spokojne miasteczko, skrywa wiele tajemnic.Na serial "Tajemnice miasteczka" TVP1 zaprasza w sobotę i niedzielę o godz. 16:00, już od 18 września.to burzliwa saga, której akcja rozpoczyna się w 1901 r. Bogaty wdowiec Swyryd Iwasiuta przywozi swoją młodziutką żonę Ołenę, ubogą sierotę bez posagu, rówieśniczkę jego syna Oksena. Ołena nie jest szczęśliwa z Swyrydem. Gdy mąż zatrudnia Wasyla Hanżę, młodzi zakochują się w sobie. Ołena rodzi córeczkę, której nadaje imię Ołesia. Nie wiadomo jednak, kto jest prawdziwym ojcem dziecka. Pewnej nocy Hanża i Ołena postanawiają uciec. Swyryd dogania ich, kaleczy dłoń Hanży i zabija Ołenę. Hanża w odwecie podpala gospodarstwo, obaj zostają skazani na katorgę. Jak poradzi sobie Oksen, który zostanie sam z niemowlęciem i jak potoczą się losy Hanży i Swyryda?Na serial "Czarne żniwa" TVP2 zaprasza od poniedziałku do czwartku, o godz. 21:50. Premiera w najbliższy poniedziałek, 20 września.Natomiast emisjato okazja, aby przypomnieć sobie serial będący adaptacją powieści "Sześć dni Kondora". Fabuła skupia się na młodym agencie CIA, Joe Turnerze, który odkrywa tajemniczy plan unicestwienia miliona ludzi. Joe jest twórcą programu komputerowego do walki z terroryzmem. Dzięki programowi, agentom udaje się zidentyfikować potencjalnego terrorystę i nie dopuścić do groźnego zamachu. Gdy w wyniku ataku wszyscy pracownicy komórki, w której pracuje Joe, zostają zastrzeleni, a tylko jemu cudem udaje się ujść z życiem, mężczyzna staje się "celem" tajemniczej grupy, pragnącej jego śmierci.Na emisję serialu "Trzy dni Kondora" TVP2 zaprasza od 20 września, od poniedziałku do czwartku, o godz. 22:50. Po zakończeniu pierwszego sezonu rozpocznie się premierowo emisja drugiego sezonu.