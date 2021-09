16 sezon hitu MTV "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" w formacie Summer Camp

Łukasz Szewczyk

• Ekipa "Warsaw Shore" powraca do MTV Polska.

• Będą łzy radości, przywitanie z morzem, pierwsze szaleństwa... ale i spiny. W ruch pójdą nawet pięści

W szesnastej odsłonie programu wzięło udział kilkanaście osób, w tym weterani formatu - Radosław "Diva" Majchrowski, Milena Łaszek, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Patryk Spiker, Ewelina "Ewel0na" Kubiak oraz uczestnik 14. edycji - Daniel "Arnold" Jabłoński. Widzowie zobaczą na ekranie również debiutantów z poprzedniego sezonu - Lenę Majewską, Oliwię Dziatkiewicz, Patrycję Morkowską, Jeremiasza "Jeza" Szmigiela i Kamila Jagielskiego. Do obsady dołączył też nowy uczestnik - Michał "Sarna" Sarnowski.W tym sezonie zobaczymy nie tylko znajome twarze, ale i znajome miejsca. Ekipa zamieszkała w kultowej już willi z pierwszego Summer Camp w historii programu - w Łebie. Przed obecnym składem trudne wyzwanie - nie będzie łatwo dorównać legendarnej załodze z czwartej edycji. A to może oznaczać tylko jedno... epickie imprezy!Nie ma Dzika, jest Sarna. Nowy uczestnik bardzo zaintryguje dziewczyny. Jemu natomiast wpadnie w oko Oliwia, a zwłaszcza jej pewne atrybuty... I wcale nie chodzi o piękne oczy! Dla równowagi do domu wejdzie niekwestionowana królowa programu - Ewel0na.Gdzie tyle silnych charakterów tam i konflikty. Dziewczyny spróbują wyjaśnić spinę spoza programu. W ruch pójdą pięści, jednak to nie bójka doprowadzi Milenę do płaczu... Lena natomiast zaliczy jeszcze jedną solówę - tym razem jej przeciwnikiem będą shoty. W której walce poradzi sobie lepiej?Premierze 16. sezonu "Warsaw Shore" towarzyszy kampania reklamowa oraz działania promocyjne opierające się na materiałach wideo publikowanych w mediach społecznościowych, a także w serwisie YouTube. Producentem wykonawczym programu jest Viacom International Studios.