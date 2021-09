Wirtualizacja newsroomów "Wydarzeń", Polsatu News i Polsatu Sport. "Nowe możliwości"

Łukasz Szewczyk

• Montaż materiałów z każdego miejsca na świecie bez ryzyka awarii, nawet gdy dostęp do internetu jest ograniczony?

Grupa Polska poinformowała o wdrożeniu wirtualizacji newsroomów "Wydarzeń", Polsatu News oraz Polsatu Sport. Zapewnia ono ciągłość pracy redakcji w każdej sytuacji, również wynikającej z wybuchu epidemii. To jedno z pierwszych tego typu wdrożeń na świecie.W praktyce polega ono na tym, że pracownicy korzystają z identycznych terminali komputerowych, połączonych z maszynami wirtualnymi pracującymi w centrum danych. Każdy użytkownik posiada swoje własne spersonalizowane ustawienia i dostęp do konkretnych, niezbędnych aplikacji bez względu na to, na którym terminalu się zaloguje.W przypadku awarii sprzętu lub jego uszkodzenia nie traci on dostępu do danych czy materiału nad jakim w tym momencie pracował. Po zalogowaniu do innego sprzętu może on wracać bezpiecznie do swoich obowiązków. Co więcej, dostęp do konta jest możliwy zdalnie z każdego miejsca na świecie. Wystarczy komputer z dostępem do sieci o niewielkiej przepustowości łącza. To wszystko zasługa połączenia z centrum danych, które odpowiada za obsługę wszystkich procesów.- mówi Andrzej Szymański, Dyrektor Pionu Techniki Telewizji Polsat.Rozszerzenie miejsc pracy o kolejne stanowiska montażowe czy dziennikarskie może nastąpić praktycznie w kilka chwil. Ograniczeniem jest jedynie czas wyjęcie terminala z pudełka i podłączenia go do sieci. Obecnie moc centrum danych pozwala na równoległą pracę 170 użytkowników. Oznacza to, że na przykład równocześnie 170 osób, z każdego miejsca na świecie, może montować materiały wideo do emisji na antenie. Liczba użytkowników, którzy mogą równocześnie łączyć się z centrum danych, będzie w kolejnych miesiącach sukcesywnie wzrastać.Wirtualizowane stanowiska pracy są również sukcesywnie wprowadzane w innych działach Telewizji Polsat m.in. kontroli technicznej, kolaudacji czy archiwum.Wdrożenie wirtualizacji to również wymierne korzyści biznesowe m.in. wynikające z rezygnacji ze specjalistycznych stacji montażowych, które są kosztowne w zakupie i utrzymaniu.Wdrożenie zwirtualizowanych stanowisk pracy jest w całości przeprowadzane przez Zespół IT/TV Telewizji Polsat.