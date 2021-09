Ligowe starcia gigantów we Włoszech, Hiszpanii i Francji - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże szlagierowe mecze czołowych lig europejskich, w których zmierzą się Juventus FC z AC Milanem, Valencia CF z Realem Madryt oraz Paris Saint-Germain z Olympique Lyonnais.

• Dla fanów motorsportu stacja zaplanowała transmisję pierwszego spotkania o brązowy medal PGE Ekstraligi

Konfrontacje Juventusu FC z AC Milanem należą do największych klasyków nie tylko włoskiego, ale i europejskiego futbolu. Do najbliższego spotkania obaj piłkarscy giganci przystąpią w odmiennych nastrojach. Drużyna z Turynu zaczęła sezon poniżej oczekiwań i obecnie bliżej jej do strefy spadkowej niż fotela lidera rozgrywek. Mecz z Milanem jest więc dla Starej Damy idealnym momentem na przełamanie złej serii i zgłoszenie mistrzowskich aspiracji. Kluczowa będzie postawa Wojciecha Szczęsnego i jego kolegów z defensywy, bo cała formacja popełnia sporo błędów, co przełożyło się na aż pięć straconych goli w lidze. Z kolei Rossoneri mają na koncie komplet zwycięstw, bilans bramek 7:1 i są wiceliderem tabeli. Piłkarze z Mediolanu liczą na powtórkę z końcówki poprzedniej kampanii, kiedy pokonali Juve na Allianz Stadium aż 3:0. Czy Rafael Leão, Olivier Giroud i spółka ponownie okażą się lepsi?Sporo emocji powinno być także na Stadio Friuli, gdzie Udinese Calcio zmierzy się z SSC Napoli. Obie ekipy pozostają w tym sezonie niepokonane i znajdują się w ścisłej ligowej czołówce. W barwach gości będzie można zobaczyć Piotra Zielińskiego, który w ostatnim meczu tych zespołów strzelił gola i zanotował asystę. Czy Polak znów zostanie bohaterem spotkania?Hitem piątej kolejki LaLiga Santander będzie spotkanie Valencii CF z Realem Madryt, czyli wicelidera z liderem rozgrywek. Mecz na szczycie zapowiada się ekscytująco, bo oba zespoły nie tylko zajmują czołowe miejsca w tabeli, ale również mają strzelonych zdecydowanie najwięcej bramek. Dla Królewskich to starcie jest szansą na rewanż za poprzednią wizytę na Estadio Mestalla zakończoną wysoką porażką 1:4. Jedną z atrakcji tego widowiska będzie snajperski pojedynek Carlosa Solera po stronie gospodarzy z Karimem Benzemą w szeregach gości. W czterech dotychczasowych kolejkach strzelili oni w sumie aż osiem goli i zanotowali sześć asyst.W innej ciekawie zapowiadającej się konfrontacji Real Sociedad podejmie Sevillę FC. To obok Valencii CF dwaj główni kandydaci do zdetronizowania wielkiej trójki ligi hiszpańskiej - Realu Madryt, Atlético Madryt i FC Barcelony. Dla gospodarzy kluczowe będzie powstrzymanie duetu Eric Lamela - Youssef En-Nesyri, który strzelił dla drużyny z Sewilli wszystkie gole w tym sezonie. Z kolei w ofensywie ekipa z Kraju Basków liczy najbardziej na błyskotliwego Mikela Oyarzabala.Paris Saint-Germain w dobrym stylu rozpoczął walkę o odzyskanie mistrzostwa Francji. Podopieczni trenera Mauricio Pochettino zdobyli dotychczas komplet punktów imponując skutecznością i widowiskową grą. W najbliższy weekend czeka ich starcie z jednym z głównych konkurentów, Olympique Lyonnais. Przed Messim, Neymarem i kolegami spore wyzwanie, bo drużyna z Lyonu wygrała dwa ostatnie spotkania ligowe potwierdzając, że po kryzysie z początku rozgrywek nie ma już śladu. W jej szeregach szczególnie groźni będą Moussa Dembélé, Lucas Paquetá i Houssem Aouar, którzy wzbudzają zainteresowanie wielu potęg europejskiego futbolu.Ważnym wydarzeniem na francuskich boiskach będą również prestiżowe derby Lazurowego Wybrzeża, w których OGC Nice podejmie AS Monaco. Gospodarze mają rozegrany o jeden mecz mniej niż większość konkurentów, ale mimo to znajdują się na wysokim czwartym miejscu w ligowej tabeli. Gwiazdami ekipy z Nicei są niezwykle skuteczni Kasper Dolberg i Amine Gouiri. W tym sezonie więcej goli od nich strzelili tylko napastnicy Realu Madryt, Bayernu Monachium, Borussii Dortmund i Paris Saint-Germain. Defensywę gości czeka więc sporo pracy.W szlagierowym spotkaniu szóstej kolejki Liga Portugal broniący tytułu mistrzowskiego Sporting CP zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem GD Estoril Praya. Zespół z Lizbony jest na trzecim miejscu w tabeli i musi gonić SL Benfikę oraz... ekipę z Estoril, która jest rewelacją ostatnich tygodni w portugalskiej ekstraklasie. Drużyna Sportingu powinna spodziewać się ciężkiej przeprawy, bo jej rywale mają na koncie aż cztery zwycięstwa i tylko jeden remis. Co ciekawe, mistrzowie kraju przegrali dwa ostatnie mecze pomiędzy tymi ekipami. Czy tym razem uda im się wygrać i awansować na pozycję wicelidera rozgrywek?Wszystkie drużyny biorące udział w fazie finałowej PGE Ekstraligi są bardzo silne, dlatego dwumecz o brązowy medal zapowiada się niezwykle ciekawie. O możliwościach FOGO UNII Leszno, aktualnego mistrza Polski, nie trzeba nikogo przekonywać, a w jej barwach czołowymi postaciami są tak mocni zawodnicy, jak Emil Sajfutdinow, Jason Doyle czy Janusz Kołodziej. Równie silna jest ekipa MOJE BERMUDY STALI Gorzów z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlikiem, mającym jedną z najwyższych średnich punktowych w lidze Martinem Vaculíkiem oraz nieprzewidywalnym Andersem Thomsenem. W pierwszym spotkaniu faworytem będą gospodarze z Leszna, ale Stalowcy nie stoją na straconej pozycji, bo już wiele razy udowadniali, że potrafią wygrywać na wyjazdach. Kto znajdzie się w korzystniejszej sytuacji przed rewanżem?Do wielkiego finiszu sezonu DTM zostały już tylko trzy weekendy wyścigowe, a różnica między pierwszym a czwartym zawodnikiem w klasyfikacji generalnej wynosi zaledwie 24 punkty. Można ją odrobić w jednej rundzie, więc szanse na mistrzostwo świata są bardzo wyrównane. Najbliższe zawody odbędą się w Holandii na słynnym TT Circuit Assen. Przewodzący stawce Kelvin van der Linde, a także goniący go Liam Lawson, Maximilian Götz i Marco Wittmann przystąpią do zmagań silnie zmotywowani, bo na tym etapie o sukcesie lub porażce mogą decydować najdrobniejsze szczegóły. Nadzieje na wysokie miejsca zachowują również Philip Ellis i Alex Albon, ale ich strata do czołówki jest nieco większa. Ta dwójka powalczy na holenderskim torze o swoje być albo nie być w rywalizacji o tytuł mistrzowski.Plan transmisji:Piątek (17 września):• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Daniel SobisSobota (18 września):• 10:15 DTM Assen:(Eleven Spots 2)komentarz: Marcin Grzywacz• 13:25 DTM Assen:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 15:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj Krukstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (19 września):• 10:15 DTM Assen:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Dominik Guziak, Kuba Ostrowski• 13:25 DTM Assen:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sportd 3 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 16:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska, Piotr Olkowicz• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz z Estadio Mestalla: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban, Daniel Sobis• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (20 września):• 19:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Gazda, Michał Świerżyński• 20:00(Eleven Sports 2)• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Dilip Kapica• 21:00- magazyn (Eleven Sports 2)