Turniej pamięci Abdulmanapa Nurmagomedova na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• 17 września w Moskwie będzie miała miejsce niecodzienna gala - wspólne show organizowane przez Fight Nights Global i Eagle Fighting Championship, mające na celu uczczenie Abdulmanapa Nurmagomedova.

• Gala na żywo wyłącznie w Fightklubie

Abdulmanap Nurmagomedov w Rosji był postacią wręcz legendarną, darzoną wielkim szacunkiem i uznaniem. To on był mentalnym opiekunem i trenerem swojego syna, Khabiba, którego doprowadził m.in. do mistrzowskiego tytułu UFC w wadze lekkiej. Senior rodu zmarł w lipcu ubiegłego roku wskutek powikłań wywołanych zapaleniem płuc i grypą, a także zakażeniem COVID-19, które zdiagnozowano u niego w ostatnich dniach życia. Ponieważ za naszą wschodnią granicą uchodził za ikonę MMA, postanowiono uczcić go, dedykując jego pamięci jedno z największych tegorocznych wydarzeń w świecie sportów walki w Rosji.Już 17 września w moskiewskiej Crocus Expo Arenie zaplanowano sześć znakomitych walk - transmisje z całej gali kibice w naszym kraju zobaczą na żywo w Fightklubie. Start już od godz. 18:00.W pojedynku wieczoru o pas AMC Fight Nights w wadze lekkiej powalczą broniący tytułu Nariman Abbasov z Shamilem Zavurovem. Pierwszy z nich, pochodzący z Baku fighter, ma imponujący bilans 26-3-0, a skalę jego umiejętności oddaje fakt, że Azer swój ostatni pojedynek przegrał w grudniu 2016 roku z Magomedsaygidem Alibekovem. Od tamtej pory pojawiał się w oktagonie aż 11 razy i nie przegrał żadnej z tych potyczek. W ostatnich z nich nie dał szans Shamilowi Amirovowi i Mikhailowi Gogitidze, które zresztą pokonał już po raz drugi na przestrzeni ostatnich trzech lat.W Moskwie Azer będzie chciał kontynuować fantastyczną serię, choć rywala będzie miał pierwszej jakości, pas spróbuje bowiem odebrać mu Shamil Zavurov, 37-latek z Dagestanu, który walczył dla kilku czołowych organizacji na świecie, m.in. Road FC, Bellatora i Gorilla Fighting Championship. Jego aktualny bilans to 40 profesjonalnych zwycięstw przy zaledwie sześciu porażkach i seria pięciu kolejnych wygranych, która rozpoczęła się na GFC 14. W ostatniej walce Zavurov rozprawił się z Ricardo Tirloninem, nokautując go w drugiej rundzie walki organizowanej w czerwcu tego roku Ałmaty.Być może jeszcze większą gwiazdą moskiewskiej gali będzie Alexander Shlemenko, prawdziwa legenda nie tylko rosyjskiego, ale i europejskiego MMA. W przeszłości m.in. wielka gwiazda Bellatora, który choć w dwóch ostatnich latach spuścił mocno z tonu, wciąż uchodzi za czołową postać rosyjskiej sceny sporów walki. Ten 37-latek z Omska może poszczycić się imponującą liczbą 60 wygranych, które uzupełniają 13 porażek i jedno starcie nierozstrzygnięte. Podczas piątkowej gali jego aktualną formę sprawdzi Artur Guseinov. Jak wypadnie w tym teście?Gala Fight Nights Global: Abdulmanap Nurmagomedov Memory Tournament w piątek (17 września 2021 roku) od godz. 18:00 na żywo wyłącznie w Fightklubie.