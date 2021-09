Historie o życiu "Daleko od miasta" w nowym sezonie programu Canal+ Domo

Łukasz Szewczyk

• A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać na wieś?

Do niedawna mieszkanie daleko od miasta było raczej spełnianiem romantycznych marzeń o sielskim życiu. W dobie pandemii jest za to często realizacją praktycznej potrzeby, gdy nagle okazało się, że miasto potrafi stać się duszącym więzieniem. Łatwiej jest znieść nakazy i ograniczenia, gdy ma się więcej własnej przestrzeni. Dlatego ci, którzy mają choćby kawałek ogródka, przechodzili przez czas pandemii lżej.W nowym sezonie "Daleko od miasta" Natalia Sosin-Krosnowska odwiedza ludzi, którzy uciekając od miejskiego zgiełku, postanowili wrócić do korzeni i poprzez życie w symbiozie z naturą uniezależnić się od świata zewnętrznego. Wśród bohaterów programu znaleźli się m. in. Monika i Piotr, którzy osiedlili się na granicy Beskidów w wyremontowanej przez siebie łemkowskiej chyży, czy Beata i Miłosz, którzy przerwali wypalający pęd za karierą i bez wahania zamienili Wrocław na własne wzgórze pełne owiec. Z kolei Kasia, zwiedziwszy pół świata, wróciła na rodzinne Podlasie i stara się ocalić od zapomnienia tradycje podlaskiej wsi.Program dostępny jest także w Canal+ Online.