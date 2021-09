Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym w Eurosporcie i w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Od 19 do 26 września 2021 roku we Flandrii rozegrane zostaną mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym.

• W stawce nie zabraknie reprezentantów i reprezentantek Polski, w tym Michała Kwiatkowskiego i Katarzyny Niewiadomej.

• Transmisje wszystkich wyścigów w Eurosporcie 1 i w serwisie player.pl

Podczas mistrzostw świata we Flandrii kolarze i kolarki będą rywalizować w jeździe indywidualnej na czas, sztafetach mieszanych oraz wyścigach ze startu wspólnego w kategoriach juniorów, U23 oraz elity. W składzie elity mężczyzn znaleźli się Michał Kwiatkowski, Michał Gołaś, Maciej Bodnar, Łukasz Owsian, Stanisław Aniołkowski i Cesare Benedetti. Z kolei wśród kobiet zobaczymy Katarzynę Niewiadomą, Martę Lach, Karolinę Karasiewicz, Aurelę Nerlo, Martę Jaskulską i Karolinę Kumięgę.Mistrzostwach świata 2021 rozpoczną się w niedzielę od jazdy indywidualnej na czas elity mężczyzn. Czasówki elity kobiet, kolarzy do lat 23, juniorów i juniorek potrwają do wtorku. W środę odbędzie się rywalizacja sztafet mieszanych, a od piątku do niedzieli zaplanowano wyścigi ze startu wspólnego. W sobotę i niedzielę odbędą się wyścigi elity.Eurosport 1 i serwis player.pl pokażą na żywo każdy wyścig podczas mistrzostw świata. Rywalizację o tęczową koszulkę i medale skomentują Tomasz Jaroński, Dariusz Baranowski, Adam Probosz, Igor Błachut, Stanisław Brzósko i Karol DziamborPlan transmisji w Eurosporcie 1 i Playerze:• 19 września, niedziela, 15:15, jazda indywidualna na czas elity mężczyzn• 20 września, poniedziałek, 10:35, jazda indywidualna na czas mężczyzn do lat 23• 20 września, poniedziałek, 14:35, jazda indywidualna na czas elity kobiet• 21 września, wtorek, 10:25, jazda indywidualna na czas juniorek• 21 września, wtorek, 14:50, jazda indywidualna na czas juniorów• 22 września, środa, 14:20, jazda drużynowa na czas sztafet mieszanych• 24 września, piątek, 8:15, wyścig ze startu wspólnego juniorek• 24 września, piątek, 13:20, wyścig ze startu wspólnego mężczyzn do lat 23• 25 września, sobota, 8:15, wyścig ze startu wspólnego juniorów• 25 września, sobota, 12:15, wyścig ze startu wspólnego elity kobiet• 26 września, niedziela, 10:20, wyścig ze startu wspólnego elity mężczyzn