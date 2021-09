Klasyk w Ekstraklasie, derbowe starcie w Premier League, finał Ekstraligi - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

Spotkania Lecha Poznań z Wisłą Kraków zawsze wzbudzają wielkie emocje. Nie inaczej powinno być również w piątek o 20:30. Liderzy z Poznania, niepokonani w tym sezonie, powalczą o trzy punkty z czwartą w tabeli Wisłą. Krakowianie pod wodzą Adriana Guli w ostatnich dwóch kolejkach wyrwali punkty teoretycznie lepszym rywalom - Legii oraz Lechii. Kolejorz zaś pokazał, że gra do końca, odrabiając dwubramkową stratę na stadionie w Częstochowie. Hit piątku w Canal+ Sport skomentują Bartosz Gleń i Tomasz Wieszczycki.Piłkarze Czesława Michniewicza po nieudanym początku sezonu mają sporo do udowodnienia. Po dwóch przegranych z rzędu, na Łazienkowską przyjedzie ​Górnik Łęczna, który do tej pory wygrał w lidze tylko raz. Legioniści muszą nadrabiać zaległości i przenieść dobrą formę z europejskich pucharów na krajowe boiska. Drużyna z Lubelszczyzny tydzień temu pokazała swój charakter, wygrywając w dramatycznych okolicznościach z Wisłą Płock. Kto wyjdzie z tej rywalizacji zwycięsko? O tym przekonamy się już w niedzielę o 17:30 w Canal+ Premium.Rywalizacja Tottenhamu Hotspur z Chelsea, która zwana jest również derbami północno-zachodniego Londynu to hit piątej kolejki Premier League. Ekipę Nuno Espirito Santo z drużyną ​Thomasa Tuchela w tabeli dzieli zaledwie jeden punkt. Wynika to głównie ze słabego występu Spurs w ostatniej kolejce angielskiej ekstraklasy, w którym ulegli Crystal Palace aż 0:3. "The Blues" stracili punkty tylko w meczu z Liverpoolem. Wyjątkowe derby na Tottenham Hotspur Stadium skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.Od 2016 roku drużynowym mistrzem Polski na żużlu niezmiennie pozostawała FOGO Unia Leszno. W tym sezonie dominacja leszczynian została przerwana przez Motor Lublin i Betard Spartę Wrocław. Wrocławianie mogą zdobyć swój pierwszy tytuł od 2006 roku, a Motor nigdy jeszcze nie stanął na najwyższym stopniu podium. Pierwsza odsłona wielkiego finału PGE Ekstraligi już w niedzielę o 19:15 w nSport+. Studio przedmeczowe poprowadzi Marcin Majewski, a widowisko skomentują Tomasz Dryła i Dawid Stachyra.Plan transmisji:Piątek (17 września):• 17:30 Monster Energy FIM Speedway of Nations -(Canal+ Sport 2)komentarz: Maciej Noskowicz, Tomasz Bajerski• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Remigiusz Jezierski• 20:00 - 23.00(Canal+ Sport)prowadzący: Cezary Olbrycht•20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Wieszczycki• 20:55 Ligue 1: Strasbourg - Metz (Canal+ Online)• 20:55 Laliga: Alcoron - Almeria (Canal+ Online)• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 23.00(Canal+ Family / nSport+)Sobota (18 września):• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Wojciech Jagoda• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Marcin Baszczyński• 13:00 European Le Mans Series - runda 5, kwalifikacje LMGTE CANAL+ NOWkomentarz: Michał Fijałkowski• 13:25 European Le Mans Series - runda 5, kwalifikacje LMP3 CANAL+ NOWkomentarz: Michał Fijałkowski• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Zakrzewski, Jarosław Koliński• 13:45 European Le Mans Series - runda 5, kwalifikacje LMP2 CANAL+ NOWkomentarz: Michał Fijałkowski• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz Wieszczycki• 15:00 WTA 250 Zavarovalnica Sava Portoroz SF1 CANAL+ onlinekomentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Klaudia Jans-Ignacik• 15:55: Burnley - Arsenal, Liverpool - Crystal Palace, Manchester City - Southampton, Norwich - Watford (Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 15:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Adrian Olek• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 16:55 Ligue 1: Lens - Lille (Canal+ Online)• 17:00 WTA 250 Zavarovalnica Sava Portoroz SF2 CANAL+ NOW, CANAL+ onlinekomentarz: Michał Lewandowski, Tomasz Wiktorowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Michał Żewłakow• 17:30 Monster Energy FIM Speedway of Nations -(Canal+ Premium)komentarz: Maciej Noskowicz, Tomasz Bajerski• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Radosław Majdan• 20:40 Liga ACB: Valencia Basket - Baskonia nSPORT+komentarz: Artur Kwiatkowski, Wojciech Michałowicz• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała20.55 Ligue 1: AS Saint-Etienne - Girondins Bordeaux (Canal+ Online)• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodziński• 23.00(Canal+ Family / nSport+)Niedziela (19 września):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 11:00 European Le Mans Series: runda 5 CANAL+ SPORT2komentarz: Edward Durda, Michał Fijałkowski• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Michał Żewłakow• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Bojanowski• 13:00(nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Patryk Malitowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Wojciech Jagoda• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 14:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Piotr Glamowski, Kamil Kosowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Filip Surma, Tomasz Wieszczycki• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Radosław Majdan• 17:00 WTA 250 Zavarovalnica Sava Portoroz: finał CANAL+ FAMILY, CANAL+ onlinekomentarz: Michał Lewandowski, Klaudia Jans-Ignacik• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 18:25 Eibar - Sporting Gijon CANAL+ online• 18:25 LaLiga:(Canal+ Now)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 18:45 PGE Ekstraliga - Wielki finał: studio nSPORT+prowadzący: Marcin Majewski• 19:15 PGE Ekstraliga - Wielki finał:(nSport+)komentarz: Tomasz Dryła, Dawid Stachyra• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:30 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik, goście: Yaw Yeboah, Dawid Tomala• 21:15(nSport+)prowadzący: Marcin Majewski• 23.00(Canal+ Family / nSport+)Poniedziałek (20 września):• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Michał Żewłakow• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowskigoście: Marcin Rosłoń, Michał Gutka, Kamil Kosowski• 23.00(Canal+ Family / nSport+)