"After 2", "Szarlatan", "Barb i Star jadą do Vista Del Mar" - filmowy weekend premium TV

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "After 2", "Szarlatan", "Barb i Star jadą do Vista Del Mar", "Kibic", "Antebellum", "Żyły świata"

Weekend filmowych premier wrozpocznie(18 września). Jest to kontynuacja popularnego młodzieżowego melodramatu opartego na bestsellerowym cyklu powieściowym Anny Todd. Literacki cykl "After" rozpoczął się jako internetowe fan fiction inspirowane zespołem One Direction. Jego wielka popularność pozwoliła przenieść "After" na papier (jego bohaterowie wystąpili w pięciu tomach), a z czasem również na filmowy ekran. "After 2" to ekranizacja drugiego tomu, w którym para głównych bohaterów Tessa i Hardin po wielu perypetiach, namiętnościach, problemach i wreszcie rozstaniu w finale części pierwszej, próbują żyć bez siebie. Tessa trafia na staż do Vance Publishing i poznaje tam, wydawałoby się idealnego chłopaka. Hardin stara się za wszelką cenę odzyskać dziewczynę. Z drugiej strony - jeśli coś wydaje się idealne, to jakie są szanse, że jest takie naprawdę?W niedzielę(19 września). Najnowszy film Agnieszki Holland to międzynarodowa produkcja, która opowiada o słynnym czechosłowackim uzdrowicielu Janie Mikolasku (1887-1973). Biografia rozpisana na dekady życia tytułowego "szarlatana" opowiada o tym, jak wymykająca się rozmaitym klasyfikacjom i normom postać próbuje odnaleźć się w kolejnych okresach historii Czechosłowacji (przedwojniu, niemieckiej okupacji, początkach komunistycznej dyktatury). Jak jego talenty i skuteczne, acz nieusankcjonowane oficjalnie metody lecznicze, są traktowane przez kolejne władze, a zachowanie Mikolaska w stosunku do kolejnych władz jest odbierane przez zwykłych ludzi? Czy należy pomagać wszystkim, czy jednak niektórym odmawiać?Weekend filmowych premier wrozpocznie horror(17 września). Odnosząca sukcesy pisarka Veronica Henley (Janelle Monáe) kończy książkowe tournée i zamierza wrócić do domu do męża i córki. Szokujący obrót zdarzeń wywraca jednak życie kobiety do góry nogami. Uwięziona w przerażającej rzeczywistości Veronica musi skonfrontować się z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością - wszystko zanim będzie za późno.Prowokacyjny, pełen przerażających zwrotów akcji thriller autorstwa wizjonerskich filmowców Gerarda Busha i Christophera Renza. W postać głównej bohaterki wciela się Janelle Monáe (Moonlight).W sobotę animacja(18 września). Dziesięcioletni Nicholas urodził się z zespołem Downa. Dotąd otoczony był troskliwą opieką mamy, która każdego roku, z okazji urodzin, szyła mu nowy fascynujący kostium. Nicholas mógł udawać małpkę, odważnego pirata, a nawet stawał się ogromnym smokiem. Zabawy te pobudzały jego wyobraźnię, która zdawała się nie mieć granic. Kiedy mama chłopca umiera, przeprowadza się on do kochających dziadków, Mii i Thomasa. W ich domu mieszka także kuzyn Nicholasa, David. Chłopiec boryka się jednak z poważnym problemem. Dręczą go bardzo złe sny. Nicholas postanawia posłużyć się swoimi kostiumami, by mu pomóc. Bierze udział w niezwykłej przygodzie, dzięki której nie tylko uwalnia Davida od dręczących go koszmarów, ale również ocala pogrążone w chaosie królestwo.W niedzielę komedia(19 września). Energiczne, zawsze uśmiechnięte i nieco egzaltowane panie w średnim wieku, Barb (Annie Mumolo) i Star (Kristen Wiig), przyjaźnią się od lat. Obie mieszkają w sennym miasteczku leżącym gdzieś na amerykańskim Środkowym Zachodzie. Pewnego dnia kobiety decydują, że po raz pierwszy w życiu opuszczą swoje spokojne sąsiedztwo i wyruszą na daleką wyprawę. Rzeczywiście wycieczka do kurortu Vista del Mar na Florydzie okazuje się podróżą ich życia. W skąpanym w słońcu pięknym miejscu spotykają ciekawych ludzi i przeżywają liczne przygody, a każde nowe zdarzenie przyjmują z właściwym sobie promiennym wyrazem twarzy.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(17 września, Cinemax). Czekając na wyniki testu podczas trwającej pandemii, sfrustrowana Blake (Sam Quartin) postanawia okraść aptekę, porwać narkomana Luke'a (Dylan Sprouse) i skończyć związek ze swoim chłopakiem (Max Madsen). Skradzione leki ratują życie, kobieta więc decyduje się rozdystrybuować je na obrzeżach wolnego miasta. Czy ściganym przez Tammie'ego (Eden Brolin) i wujka Joe (Craig Stark), uda się dostarczyć lekarstwo potrzebującej Emeraldzie (Thea Sofie Loch Naess)?Dramat z elementami kina fantasy opowiadający o dystopijnym świecie w czasach pandemii.W sobotę(18 września, Cinemax). Paul Aufiero (Patton Oswalt) wiedzie spokojne, ale niezbyt ciekawe życie. Mieszka z matką (Marcia Jean Kurtz) na Staten Island, ma 35 lat i pracuje jako parkingowy. Twierdzi, że jest największym fanem New York Giants. Pewnego razu uśmiecha się do niego los. On i jego najlepszy kolega Sal (Kevin Corrigan) spotykają na stacji paliw gwiazdę swojej ulubionej drużyny, Quantrella Bishopa (Jonathan Hamm). Podekscytowani, podejmują decyzję, by pojechać za nim aż na Manhattan. Trafiają pod klub nocny, gdzie w końcu nabierają odwagi, by zagaić do ulubionego gracza. Dochodzi jednak do fatalnego nieporozumienia, na skutek którego Paul zostaje pobity przez supergwiazdę. Jego życie już nigdy nie będzie takie samo...Kolejna propozycja to(18 września, Cinemax 2). Erdene (Yalalt Namsrai) wraz ze swoją rodziną, ukochaną Zayą (Enerel Tumen), jedenastoletnim synem Amrą (Bat-Ireedui Batmunkh), młodszą córeczką Altaą (Algirchamin Baatarsuren), prowadzi tradycyjne życie koczownika. Pracuje jako mechanik, a dodatkowym źródłem utrzymania są pieniądze ze sprzedaży sera domowej roboty na miejscowym rynku. Spokój i szczęście nomadów są jednak zagrożone za sprawą nastawionych na zysk globalnych firm wydobywczych, które poszukują złota na mongolskim stepie. Erdene jako lider nomadów przekonuje ich, aby pod żadnym pozorem nie godzili się na przyjęcie odszkodowań od bezwzględnych korporacji. Wkrótce jednak ginie w wypadku, a jego żona postanawia przeprowadzić się wraz z dziećmi do miasta. Temu pomysłowi otwarcie sprzeciwia się Amra, idealista, który chce pójść w ślady ojca i stawić czoło międzynarodowym firmom. Dysponuje tylko inteligencją i sprytem, a to może być zbyt mało, by wygrać tę nierówną walkę.Niedziela rozpocznie się od(19 września, Cinemax). Rozgrywająca się w Niemczech w czasach II wojny światowej historia Jojo (Roman Griffin Davis), członka Hitlerjugend. Jego najlepszym kolegą jest zmyślony przyjaciel - Adolf Hitler (Taika Waititi). Chłopiec prosi go o rady dotyczące kluczowych spraw, np. jak być najlepszym małym nazistą czy jak rozpoznać Żyda. Pewnego dnia Jojo odkrywa, że w jego domu za przyzwoleniem samotnie wychowującej go matki (Scarlett Johansson) ukrywa się żydowska nastolatka (Thomasin McKenzie). Jego świat staje na głowie, a dotychczasowe poglądy ścierają się z sympatią do nowo poznanej dziewczyny. Przejmująca, ale i zabawna opowieść o dojrzewaniu młodego Niemca w czasach Holocaustu.Druga propozycja to(19 września, Cinemax). Janik (Emil von Schönfels) i Samuel (Mekyas Mulugeta), choć pochodzą z całkiem innych środowisk, są najlepszymi przyjaciółmi. Pierwszy z nich dorasta w zwykłej rodzinie, drugi - musi mierzyć się z chaosem na co dzień, gdyż jego bliscy nie mogą dojść do porozumienia. Janik narzeka na nudę, Samuel - chciałby choć raz zaznać spokoju. Pewne zdarzenie wystawia ich relację na próbę. Chłopcy postanawiają jednak zawalczyć o swoją przyjaźń, skosztować innego życia i wyruszają w podróż do Stambułu, o której zawsze marzyli. Film drogi podejmujący problem dojrzewania i młodzieńczej ciekawości świata.