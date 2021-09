Półfinały i mecze o medale EuroVolley'a w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• Ponad milion widzów razem z Polsatem Sport kibicował polskim siatkarzom w zwycięskim meczu ćwierćfinałowym Mistrzostw Europy.

• W sobotę w Katowicach Biało-Czerwoni razem z trzema innymi reprezentacjami wystąpią w półfinałach, a w niedzielę w Spodku odbędą się mecz o brąz oraz wielki finał.

• Wszystkie spotkania na żywo w Polsacie Sport.

Wtorkowy mecz ćwierćfinałowy EuroVolley'a pomiędzy reprezentacjami Polski oraz Rosji przyciągnął do Polsatu Sport blisko milion sto tysięcy widzów. To najlepszy tegoroczny wynik pojedynczej transmisji w tym kanale. Trwające od początku września Mistrzostwa Europy siatkarzy, podobnie jak sierpniowy EuroVolley siatkarek, cieszą się sporym zainteresowaniem widzów Polsatu Sport, Polsatu Sport Extra i Polsatu Sport News. Wszystkie pozostałe do rozegrania mecze Mistrzostw Europy siatkarzy oglądać można tylko w Polsacie Sport, a jego redakcja zadbała o wyjątkową oprawę turnieju, który swój finał znajdzie w świątyni polskiej siatkówki - katowickim Spodku.Transmisje z sobotnich półfinałów rozpoczną się w Polsacie Sport już o godzinie 15:30. Spotkania poprzedzi program studyjny nadawany wprost z hali, w której rozgrywane będą mecze. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą eksperci i komentatorzy Polsatu Sport - Damian Dacewicz oraz Wojciech Drzyga. Ten drugi wspólnie z legendarnym Tomaszem Swędrowskim skomentuje także pierwszy półfinał z udziałem Polaków i Słoweńców. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:20. Tuż po nim widzowie ponownie przeniosą się do studia, gdzie oprócz dyskusji i analiz, na żywo wyemitowane zostaną wywiady z polskimi zawodnikami tuż po zejściu z parkietu. O godzinie 20:50 rozpocznie się drugi półfinał z udziałem reprezentacji Serbii oraz Włoch. To spotkanie skomentują Tomasz Swędrowski z Damianem Dacewiczem, którego w przedmeczowym studiu zastąpi siatkarz Andrzej Wrona.Niedzielne transmisje Mistrzostw Europy siatkarzy rozpoczną się w Polsacie Sport o godzinie 16:00 także od programu studyjnego nadawanego wprost z katowickiego Spodka. Mecz o brązowy medal wystartuje o godzinie 17:20, a łącznikiem między nim oraz wielkim finałem ponownie będzie studio Polsatu Sport. Początek spotkania o złoty i srebrny medal zaplanowany jest na godzinę 20:20. Tuż po nim dziennikarze i eksperci Polsatu Sport rozpoczną podsumowanie turnieju, a ich analizy i komentarze przeplatane będą wywiadami z zawodnikami, organizatorami turnieju oraz najważniejszymi osobami polskiej i europejskiej siatkówki. Mecze medalowe skomentują Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga, których głosy towarzyszyły wszystkim sukcesom polskich siatkarzy i siatkarek w XXI wieku.Plan transmisji w Polsacie Sport:Sobota (18 września):• 15.30 Mistrzostwa Europy 2021 - studio• 17.20 Mistrzostwa Europy 2021 - mecz półfinałowy:• 19.30 Mistrzostwa Europy 2021 - studio• 20.20 Mistrzostwa Europy 2021 - mecz półfinałowy:• 23.00 Mistrzostwa Europy 2021 - studioNiedziela (19 września):• 16.00 Mistrzostwa Europy 2021 - studio• 17.20 Mistrzostwa Europy 2021 -• 19.30 Mistrzostwa Europy 2021 - studio• 20.20 Mistrzostwa Europy 2021 -• 23.00 Mistrzostwa Europy 2021 - studio