Bus z tematem dla "Uwagi" TVN ponownie na polskich drogach

Łukasz Szewczyk

Bus #tematdlauwagi znowu w trasie! Po przerwie spowodowanej pandemią i obostrzeniami reporterzy programu "UWAGA!" ponownie spotkają się z mieszkańcami miast w całej Polsce.- mówi Aleksandra Rejnowicz, producentka programu "Uwaga!".- mówi Aleksandra Rejnowicz, producentka programu "Uwaga!".Pierwsze przystanki na mapie Polski, gdzie zatrzyma się bus #tematdlauwagi to Płock, Puławy oraz Ostrołęka. Wkrótce dołączą do nich kolejne miasta, które odwiedzi ekipa programu. O wszystkich widzowie znajdą informacje na stronie oficjalnej programu oraz w mediach społecznościowych "Uwagi!". Spotkania z lokalną społecznością odbędą się oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.Pierwszy raz bus #tematdlauwagi wyjechał w listopadzie 2019 r. Zanim pandemia zamknęła drogi, reporterzy "Uwagi" dotarli do ponad dwudziestu miast, m.in. Ciechanowa, Płońska, Olecka, Oświęcimia, Piotrkowa Trybunalskiego i Katowic. Zawsze niosąc pomoc potrzebującym, w końcu "Uwaga! w Twojej sprawie"!