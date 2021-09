Start Polskiej Ligi Esportowej w CS: GO i nowa odsłona "Faux Paux" w Polsat Games

Łukasz Szewczyk

• Przełom września i października to gorący czas w Polsat Games.

• Rusza kolejny sezon Polskiej Ligi Esportowej w Counter Strike: Global Offensive, a fani League of Legends odliczają czas do startu Mistrzostw Świata.

Dobiegający końca wrzesień okazał się niezwykle pracowity dla redakcji Polsatu Games. Po raz pierwszy w historii prestiżowe nagrody w branży produkcji gier wideo - Digital Dragons - zostały przyznane na oczach telewidzów, a transmisję z tego wydarzenia śledzić można było oczywiście w Polsat Games. Dziennikarze i komentatorzy tej stacji wiele wysiłku włożyli także w relacjonowanie rozgrywek European Masters w League of Legends, w których wielkim finale udział wzięło dwóch polskich zawodników. Także we wrześniu swój finał znalazł kolejny sezon Rainbow Polish Masters w popularnej grze Rainbow Six Siege. Najbliższe tygodnie zapowiadają się równie emocjonująco, zarówno dla widzów Polsatu Games, jak i dla twórców tego kanału.W poniedziałek 20 września na antenie Polsatu Games swoje nowe oblicze odsłoni popularny talk-show "Faux Paux". Autorski program Radosława Nałęcza i Tadeusza Zielińskiego to jedyne w swoim rodzaju połączenie cotygodniowego przeglądu branżowych wydarzeń oraz rozmów z przedstawicielami świata gamedevu, gamingu czy esportu. Nowa oprawa Polsatu Games, spójna z rebrandingiem Grupy Polsat Plus, zaowocowała także odmienioną szatą graficzną "Faux Paux". Zmieniła się również scenografia programu. Od teraz prowadzący oraz ich goście zajmują miejsce w centralnej części ultranowoczesnego studia Polsatu Games, a zastąpienie stołu wygodną kanapą oraz fotelami sprzyja atmosferze swobodnej dyskusji. Premiery nowych odcinków "Faux Paux" mają miejsce w każdy poniedziałek o godzinie 18:00. Program oglądać można także w usłudze VOD na stronach Interia.pl oraz Polsat Box Go (wcześniej IPLA). W nowym sezonie swojego show, Radosław Nałęcz i Tadeusz Zieliński gościć będą między innymi autora projektu graficznego gry Wiedźmin czy dyrektora, istniejącego od 1991 roku, Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.W dniach 22 i 23.09 wystartuje nowy sezon Polskiej Ligi Esportowej w grze Counter Strike: Global Offensive. Dynamiczna i niezwykle widowiskowa rozgrywka, od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a jesienny sezon PGE Dywizji Mistrzowskiej będzie trzecim dostępnym w całości w Polsat Games. W tygodniu inaugurującym nową kampanię, wtorkowe transmisje rozpoczną się o godzinie 12:30, a środowe o 15:30. W kolejnych tygodniach wtorkowe mecze startować będą o godzinie 13:00, a środowe o 16:00.Przełom lata i jesieni przyniesie także długo wyczekiwane odcinki popularnych programów autorstwa dziennikarzy Polsatu Games. Od poniedziałku do piątku o godzinie 10:30 odbywają się premierowe odsłony "Po Lekcjach", a więc show, w którym prowadzący "ogrywają" popularne tytuły, a wspólna zabawa z widzami niesie ze sobą zarówno walor rozrywkowy, jak i edukacyjny.Polsat Games stopniuje także napięcie przed Mistrzostwami Świata w League of Legends. Transmisje z tego wydarzenia oglądać będzie można od października do listopada. Dziennikarze Polsatu Games postanowili osłodzić kibicom oczekiwanie na tegoroczne Worldsy i we wrześniu na antenie stacji dostępne są powtórki najciekawszych fragmentów ubiegłorocznej kampanii.