Grupa Canal+ przejmuje SPI, większościowego akcjonariusza Kino Polska TV. "Początek nowej ery"

Łukasz Szewczyk

• Canal+ przejmuje pakiet większościowy w SPI International (70% udziałów)

• SPI International to globalna firma medialna, posiadająca w swoim portfolio 42 kanały telewizyjne, wśród nich m.in. FilmBox, Kino Polska, Stopklatka, Dizi, Zoom TV

Grupa Canal+ jest światowym operatorem płatnej telewizji i ważnym nadawcą niekodowanych kanałów telewizyjnych we Francji. Canal+ jest dobrze znany na arenie międzynarodowej, prowadząc działalność w 40 krajach w Europie, Afryce Subsaharyjskiej i Azji. W Europie Canal+ silnie zaznaczył swoją obecność na terenie Francji i w Polsce. W 2019 r. Grupa nabyła również platformę M7 Group. Grupa posiada na całym świecie 22 miliony abonentów i przez ostatnie lata odnotowuje stały wzrost. Ogłoszona transakcja pozwoli Canal+ na poszerzenie strategii inwestowania w content i wzmacniania oferty na różnych rynkach, która jest realizowana dzięki wsparciu europejskiego lidera Studiocanal, Kino Świat w Polsce, a teraz również SPI International.Zgodnie z umową, która pozwoli na połączenie know-how obu podmiotów, założyciel i prezes zarządu SPI - Loni Farhi oraz Berk Uziyel - będą nadal zarządzać SPI i rozwijać jej działalność przy wsparciu komitetu wykonawczego. Obie grupy będą mogły zaś stworzyć wzajemne synergie, pozwalające na dalsze wzmocnienie ich obecności na rynkach międzynarodowych.- czytamy we wspólnym oświadczeniu Loni Farhi i Berk Uziyel.- powiedział Jacques du Puy, prezes Canal+ InternationalRealizacja transakcji podlega zatwierdzeniu przez właściwe organy regulacyjne w poszczególnych krajach (w tym w szczególności organy odpowiedzialne za kontrolę antymonopolową i kontrolę połączeń jednostek gospodarczych).SPI International to działająca na sześciu kontynentach globalna firma medialna, posiadając w swoim portfolio 42 kanały telewizyjne i liczne produkty cyfrowe, ważny światowy dystrybutor contentu i nadawca. Spółka SPI została założona 28 lat temu i od lat z sukcesami działa w branży telewizyjnej, nadając i dystrybuując liczne kanały płatne i naziemne w Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Zachodniej, WNP i państwach Półwyspu Bałkańskiego, w tym na kluczowych rynkach europejskich, takich jak Polska, Czechy, Rumunia, Serbia, Holandia i Rosja. SPI jest jednym z głównych nadawców filmów w krajach, w których prowadzi działalność, a jej flagową marką w tej kategorii jest FilmBox. Grupa SPI jest również właścicielem pakietu innych powszechnie znanych marek, takich jak Film1, Kino Polska, Stopklatka, Dizi, Zoom TV, innych kanałów tematycznych a także usług streamingowych.