Rusza "Studio MiniMini". Codzienna dawka zabawy i edukacji dla najmłodszych w MiniMini+

Łukasz Szewczyk

• Jak pomóc najmłodszym rozwijać ciekawość świata?

Dzieci zaczynają budować własny świat w wieku 2-6 lat. To wyjątkowy czas, w którym poznają go od podstaw. Na początku tworzą go najbliżsi, a z czasem nabiera rozmiarów. Maluch styka się z nowymi rzeczami, miejscami i osobami. Horyzont staje się coraz większy, nie zatrzymując się nawet na księżycu i gwiazdach. Nowy program dla najmłodszych - "Studio MiniMini" poprzez zabawę i naukę pokaże dzieciom, że świat nie ma dla nich żadnych ograniczeń. Równolegle da im też narzędzia do budowania swojej własnej rzeczywistości. Na widzów czekają przygody z Rybką MiniMini - mądre zabawy, ekscytujące wycieczki, nauka języków obcych oraz emocjonujące wygibasy. "Studio MiniMini" to czas pełen odkrywania tajemnic, nauki siebie oraz świata.- mówi Agnieszka Carrasco-Żylicz certyfikowany psychoterapeuta zajmujący się terapią rodzin oraz dzieci i młodzieży z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii."Studio Mini" od poniedziałku do piątku o godz. 8.00 (od 20 września 2021 roku) na antenie MiniMini+.