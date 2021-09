"Prawda ma taką moc". Fundacja Gazety Wyborczej uruchamia Program Dziennikarstwa Śledczego

Łukasz Szewczyk

• Dziennikarze śledczy z całej Polski mogą się ubiegać o granty na swoje projekty w ramach Programu Dziennikarstwa Śledczego stworzonego przez Fundację Gazety Wyborczej.

• To pierwszy w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej program pomocy w finansowaniu dziennikarstwa śledczego.

• Program jest otwarty dla wszystkich specjalizujących się w tej dziedzinie dziennikarstwa.

Kampania "Nie było tematu"

Kampania "Nie było tematu"

- wyjaśnia Joanna Krawczyk, prezeska Fundacji Gazety Wyborczej, kierująca także Grupą Filantropijną Wyborczej. -- mówi Piotr Stasiński, wieloletni zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", dziś doradca Fundacji Gazety Wyborczej. -O wsparcie w ramach Programu mogą się starać doświadczeni dziennikarze i dziennikarki, freelancerzy oraz redakcje z całej Polski. Wnioski o granty mogą być indywidualne i zespołowe. Program jest otwarty dla osób mieszkających w Polsce i współpracujących z polskimi mediami, choć projekty mogą być realizowane we współpracy z mediami z innych krajów UE.Wsparcie można otrzymać na dowolny gatunek dziennikarstwa - artykuł prasowy, film dokumentalny, audycję radiową, telewizyjną lub podcast, fotoreportaż, napisanie książki z dziedziny literatury faktu.j - mówi Piotr Stasiński. -Program pomoże sfinansować np.: koszty podróży, dostęp do płatnych baz danych, kontrolę prawną, koszty produkcji i częściowo zakup sprzętu, a w specjalnych przypadkach - także koszty wynagrodzeń. Zgłoszenia w pierwszej rundzie Programu przyjmowane będą od 20 września do 31 października 2021 r. Szczegółowe zasady i instrukcje znajdują się na stronie: dziennikarstwosledcze.pl.Komisja przyznająca granty składa się z 30 przedstawicieli redakcji, środowisk akademickich oraz intelektualistów zajmujących się praworządnością i prawami człowieka. Wśród nich są: Tomasz Sekielski, Ewa Ewart, Edwin Bendyk, Agata Szczęśniak, Piotr Pacewicz, Paweł Ławiński, Maciej Głogowski, Ewa Milewicz, Maciej Okraszewski. Komisji przewodniczy Piotr Stasiński. Programem kieruje operacyjnie Daniela Werbeniec, która w naszej Fundacji dba o komunikację i projekty specjalne.W jednej rundzie Programu Fundacja Gazety Wyborczej - po ocenie wniosków przez Komisję, a następnie przez specjalne Jury - wesprze co najmniej trzy wybrane projekty, określając zakres ich dofinansowania. Wysokość grantu zależy od charakteru i trudności danego projektu, przy czym minimalna kwota wsparcia wynosi 10 tysięcy zł.Fundacja i zespół "Gazety Wyborczej" przeprowadzą również akcję informacyjną na temat dziennikarstwa śledczego. Pod hasłem "Prawda ma taką moc" przypomniane zostaną m.in. najważniejsze śledztwa redakcji oraz ich autorzy i autorki. Będą to m.in. publikacje Iwony Szpali i Wojciecha Czuchnowskiego "Dwie wieże prezesa", artykuły Jacka Harłukowicza o układzie wrocławskim, Dominiki Wielowieyskiej o Ordo Iuris, Marcina Kąckiego o seksie za pracę w Samoobronie czy Pawła Rutkiewicza i Wojciecha Czuchnowskiego o wyborach kopertowych.Uruchomienie programu wspierać będzie kampania pod hasłem "Nie byłoby tematu, gdyby nie śledztwo dziennikarskie". Będzie ona widoczna w internecie, w mediach branżowych, na nośnikach reklamy zewnętrznej spółki AMS w całej Polsce. Kampania zwróci uwagę na świetne materiały dziennikarskie na łamach tradycyjnej i cyfrowej "Wyborczej" oraz w mediach społecznościowych, a także m.in. w Radiu TOK FM i Radiu Nowy Świat. Strategię komunikacji i kreacje przygotowała Agencja Pacyfika.Fundacja Gazety Wyborczej powstała z inicjatywy "Gazety Wyborczej" jako niezależna organizacja non-profit, aby rozwijać wartościowe projekty medialne i realizować ważne cele społeczne. Fundacja kontynuuje społeczne przedsięwzięcia "Gazety Wyborczej" - kampanie społeczne, projekty obywatelskie, akcje na rzecz wolności mediów, podnoszenia jakości dziennikarstwa, edukacji i krytycznego myślenia. Program powstał dzięki wielu wpłatom czytelników "Gazety Wyborczej" i dzięki Funduszowi Rodziny Krychów. Fundacja nadal zaprasza czytelników i donatorów do wspierania Programu Dziennikarstwa Śledczego.Fundacja Gazety Wyborczej finansuje także projekty redakcyjne "Gazety Wyborczej", jak np. anglojęzyczny serwis News from Poland i specjalny newsletter Democracy at Stake. Wspiera rozwój Szkoły Redaktorów "Gazety Wyborczej" i współsponsoruje Nagrodę im. Krzysztofa Millera za odwagę patrzenia - konkursu fotograficznego "Gazety Wyborczej":