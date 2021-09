Nowa seria dokumentalna Canal+ Polska. "Łowcy tajemnic Bałtyku"

Łukasz Szewczyk

• Nowa dokumentalna seria produkcji oryginalnej Canal+ odkrywa przez widzami historie wraków spoczywających na dnia naszego morza.

• Jeden z najbardziej aktywnych nurków wrakowych na Morzu Bałtyckim - Tomasz Stachura wraz swoją ekipą od lat szuka, zabezpiecza i bada jego podwodne dziedzictwo.

- mówi Tomasz Stachura, prowadzący serię "Łowcy tajemnic Bałtyku".Nowa produkcja Canal+ to nie tylko unikalna i emocjonująca wyprawa w morskie głębiny. Historie wraków przedstawione zostały w niej w szerszym, historycznym kontekście. Każdy odcinek to pasjonująca, szczegółowo przedstawiona historia jednej jednostki, która w wyniku tragicznych zdarzeń spoczęła na dnie. Wypowiedzi ekspertów, rodzin członków załóg, rekonstrukcja wydarzeń i zdjęcia archiwalne odtwarzają pieczołowicie ich ostatnie chwile.Jednocześnie, razem z Tomaszem Stachurą widz ma unikalną okazję towarzyszyć ekipie badawczej w pasjonujących rejsach. Praca nurków pokazana jest szczegółowo, czasami od procesu poszukiwania wraków, aż do momentu "wejścia" na ich pokłady. Piękne zdjęcia z lotu ptaka oraz zapierające dech w piersiach podwodne ujęcia, stanowią niewątpliwą wartość produkcji.Serię rozpoczynają kroniki "ORP Wichru" i "ORP Gryfu". W kolejnych odcinkach twórcy opowiadają historie wraków, m.in.: tankowca "Terry", czy rosyjskiego kutra torpedowego "Tupoleva G-5".. Seria dostępna będzie także w Canal+ Online,