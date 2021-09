W październiku premiera serialu "The Office PL" w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Canal+ ujawnia datę premiery polskiej wersji jednego z najpopularniejszych seriali wszechczasów.

W piątek (22 października 2021 roku) na antenie Canal+ i w serwisie Canal+ Online odbędzie się premiera polskiej wersji najchętniej oglądanego komediowego serialu świata - "The Office". W rolach głównych zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander i Adama Woronowicza.Akcja "The Office PL" rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka". Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego, właściciela, a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników "Kropliczanki".O wyjątkowości "The Office PL" świadczyć będzie również wprowadzenie do świata przedstawionego silnej kobiecej bohaterki. Świat się zmienił i kobiety znaczą dużo więcej w biznesie, niż to miało miejsce 20 lat temu. Patrycja - w tej roli Vanessa Aleksander - to przedstawicielka nowego pokolenia, dziecko polskich "rekinów biznesu", która wkraczając w progi biura "Kropliczanki", przełamuje stary ład.W obsadzie oprócz Piotra Polaka, Vanessy Aleksander, Adama Woronowicza znaleźli się: Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka. Za polską wersję "The Office", tworzoną przy współpracy z BBC Studios, odpowiadają reżyser Maciej Bochniak oraz producenci, Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński. Za scenariusz odpowiedzialny jest Łukasz Sychowicz wraz z Jakubem Rużyłło i Mateuszem Zimnowodzkim, a za zdjęcia Paweł Chorzępa.